Jacob Risgaard forlader det populære DR-program 'Løvens Hule,' men det er langt fra sikkert, at det er sidste gang, du har set ham på skærmen.

I hvert fald holder han selv en dør åben for et fremtidigt tv-comeback i et skrifteligt svar til Nordjyske.

Avisen har forsøgt at finde ud af, hvad erhvervsmanden nu vil bruge sin tid på.

»Så kan det jo være, jeg ikke er helt færdig med tv. Det vil tiden vise,« lyder det kryptiske svar.

Jacob Risgaard får nok at se til efter afskeden med 'Løvens Hule.' (Arkivfoto)

Onsdag afslørede den nordjyske erhvervsmand, at han er færdig i iværksætterprogrammet efter fire sæsoner.

»Det har været en ære, det har fandeme været sjovt, men man får ømme baller af at sidde ned for længe,« skrev han i et opslag på Instagram.

Nyheden kom umiddelbart efter, at både Jesper Buch og Christian Arnstedt meddelte, at de stopper i programmet.

Risgaard kommer dog næppe til at kede sig, fremgår det af interviewet med Nordjyske.

Udover mere tid med familien og særligt tvillingedøtrene på 12 år, vil Coolshop-ejeren nu koncentrere sig om sin virksomhed.

De mange selskaber i CoolGroup kræver mere tid, understreger han, og en udvidelse af Coolshops lager i Nørresundby samt en ny stor fysisk butik kommer også til at være i fokus.

Coolshop er en onlinebutik med godt 20 år på bagen. Den er vokset støt både herhjemme og i flere andre lande.