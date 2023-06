Striden om Valdemars Slot fik i sidste uge et nyt kapitel, da Caroline Flemings søster, Louise Iuel Albinus, gik ud og kritiserede en kommende auktion, hvor flere dokumenter fra slottets historiske arkiv skal sælges.

»Enhver auktion har været grænseoverskridende, og adrenalinen har pumpet, men her og nu så synes jeg vitterligt, at man sælger historisk kulturarv,« lød det fra Louise Iuel Albinus til B.T. fredag.

Caroline Flemings søster, der også kaldes 'Duddi' , var også skuffet over, at hun ikke selv havde fået mulighed for at købe dokumenterne forud for en auktion.

»Jeg skal hele tiden holde øje med Bruun Rasmussens hjemmeside for at se, hvornår de næste ting bliver solgt,« fortalte Louise Iuel Albinus til B.T.

Louise Albinus sad på første række og bød på en lang række af genstandene fra Valdemars Slot under en auktion sidste år. Hun var tydeligt rørt efter auktionen var færdig. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Louise Albinus sad på første række og bød på en lang række af genstandene fra Valdemars Slot under en auktion sidste år. Hun var tydeligt rørt efter auktionen var færdig. Foto: Søren Bidstrup

Caroline Fleming ønskede ikke at kommentere sagen over for B.T. men til Billed Bladet, der ligeledes har beskrevet sagen, siger hun, at hun ikke er involveret i auktionen.

»Caroline er ikke involveret i de auktioner og beslutninger bag dem. Hun har selv været nødt til at købe de ting tilbage, der stod hende nær,« lyder det i et skriftligt svar til Billed Bladet fra Caroline Flemings presserådgiver Elisa Lykke.

I sagen om Valdemars Slot og indboet, har Caroline Fleming generelt forholdt sig tavs, mens søsteren Louise Iuel Albinus oftere har udtalt sig i medierne om sagen.

Det er Caroline Flemings 18-årige søn, Alexander Fleming, som hun har med sin eksmand, den britiske rigmand Rory Fleming, der er den retmæssige ejer af det tidligere indbo på Valdemars Slot.

Caroline Fleming siger nu, hun ikke har noge tmed den kommende auktion at gøre. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix Vis mere Caroline Fleming siger nu, hun ikke har noge tmed den kommende auktion at gøre. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

Han fik overdraget indboet af sin far, der købte det i forbindelse med søstrenes far, lensbaronen Niels Krabbe Iuel-Brockdorffs, død.

Lensbaronen havde egentlig testamenteret hele slottet til sit ældste barnebarn, Alexander Fleming, men efter lensbaronens død meddelte forældrene til den dengang mindreårige dreng, at han ikke ønskede at arve slottet.

Slottet endte derefter med at være ejet af Caroline Fleming og Louise Iuel Albinus i fællesskab, indtil en uenighed om et regnskab skabte så stor splid, at slottet endte med at blive sat til salg i 2021.

I 2022 købte Louise Iuel Albinus slottet, men siden har balladen fortsat, da der har været strid om slottets indbo, som er blevet solgt på auktion hos Bruun Rasmussen.

Valdemars Slot på Tåsinge er nu ejet af Louise Albinus. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix Vis mere Valdemars Slot på Tåsinge er nu ejet af Louise Albinus. Foto: Bax Lindhardt/Ritzau Scanpix

Det er dog lykkedes Louise Iuel Albinus at købe noget af det gamle indbo tilbage, og det samme håber hun at gøre, når de historiske dokumenter sælges på auktion onsdag, har hun tidligere sagt til B.T.

»Jeg håber, at folk ikke vil overbyde mig, hvis de ser, at jeg byder, og jeg håber, at de ting, som vi ikke har mulighed for at købe tilbage, ender i rigsarkiverne, og at de ikke ryger ud over landets grænser, for det ville virkelig være forfærdeligt,« sagde hun fredag.

B.T. har tidligere forsøgt at få en kommentar fra Alexander Fleming, men det har endnu ikke været muligt.