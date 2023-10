6. september stod de frem som kærester.

Men her en måned senere er det slut.

Youtuberen Astrid Olsen og 'Bachelor'-deltageren Boris Hiort stod frem i programmet '112 for knuste hjerter' og fortalte, at de var blevet så glade for hinanden, at de nu kunne kalde sig kærester.

Men i en såkaldt spørgerunde på sin Instagram, kan Astrid Olsen fortælle, at de har valgt at gå hvert til sit.

En følger spørger, om hun er blevet single, og det bekræfter hun.

»Ja, jeg er single. Vi er gode venner, så intet drama,« slår hun fast.

Forholdet kom i sin tid stormfuldt fra start. Det, der startede som en relation, hvor de kun havde sex, udviklede sig til at de var eksklusive, men kærestetitel kom der ikke på, fordi Boris Hiort under en bytur havde kysset med en gammel flamme.

»Jeg var vred. Jeg syntes, det var fucking åndssvagt, dumt og nederen. Og jeg gik jo faktisk fra Boris den nat med tanken om, at vi var færdige,« forklarede Astrid Olsen i podcasten - men endte altså med at tilgive ham.

B.T. forsøger at få en kommentar fra Astrid Olsen og Boris Hiort.

