Ditte Hansen og Louise Mieritz dansede sig direkte ind i både seerne og anmeldernes hjerter med deres serie 'Dansegarderoben', som de både har skrevet, instrueret og spillet med i.

Serien handlede om danserne i Cirkusrevyen i midten af 1970erne. Torsdag var de to showskabere så på plads til nutidens cirkusrevy, hvor deres serie også fik ros fra en af andre og ret så prominente gæster – nemlig statsminister Mette Frederiksen, der ønskede de to tillykke, mens hun til pressen kaldte det for en vigtig serie.

»Det betyder jo, at hun har set den,« lød det fra Louise Mieritz.

»Ej, det er dejligt, og hun kunne jo lide den åbenbart, siden hun sagde tillykke. Det er så dejligt,« supplerede Ditte Hansen.

Nej, det kommer ikke en sæson to af 'Dansegarderoben'. Foto: Anthon Unger

Duoen er glade for, at deres serie, som blandt andet omhandlede den sexisme, som dansepigerne i Cirkusrevyen oplevede, rykker noget ved høj såvel som lav.

Ovenpå den store succes, er der nogen nogen, der kunne håbe på, at Ditte Hansen og Louise Mieritz kunne lade sig lokke til at ride videre på bølgen og lave en sæson to af 'Dansegarderoben'.

Men duoen er urokkelige. Det kommer ikke til at ske.

»Hvad siger du, Louise?« spurgte Ditte Hansen.

Og svaret var klart:

»Der kommer ikke en sæson to, desværre. Vi skal lave andre ting, hvor vi rider videre på nogle andre bølger.«