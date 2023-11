Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt er ikke den eneste, der mener, at vicestatsminister Troels Lund Poulsen (V) burde give hende en undskyldning for balladen om hendes 12 år gamle skattesag.

I en ny YouGov måling lavet for B.T. får Helle Thorning-Schmidt stor opbakning fra danskerne.

En overvægt af danskerne er ikke i tvivl om, at den tidligere statsminister burde få en undskyldning.

Hele 43 procent svarer 'enig' eller 'delvist enig' til spørgsmålet, om Troels Lund Poulsen burde give Helle Thorning Schmidt en undskyldning. Modsat svarer blot 25 procent, at de er 'helt uenige' eller 'delvist uenige' i, at hun burde give en undskyldning. 15 procent svarer 'ved ikke', mens 19 procent svarer 'hverken enig eller uenig'.

I alt er 1.046 personer, der udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen, blevet adspurgt.

Ser man på, hvordan svarene fordeler sig på kønnene, så er støtten til Helle Thorning-Schmidt stort set lige så stor blandt både mandlige og kvindelige vælgere, hvor henholdsvis 41 procent af mændene og 42 procent af kvinderne mener, at Helle Thorning skal have en undskyldning.

Dog er der større opbakning til Troels Lund Poulsen fra mændene, hvis man ser isoleret på, hvad kønnene har svaret.

Her mener hele 29 procent af mændene, at de er 'uenige' eller 'delvist uenige' i, at Troels Lund Poulsen burde give Helle Thorning-Schmidt den undskyldning, hun efterspørger, mens det tilsvarende tal for kvinder er 21 procent.

Balladen mellem Thorning og Lund Poulsen opstod få dage efter, at Jakob Ellemann-Jensen i slutningen af oktober trak sig som formand for Venstre. Her blev Thorning af Ekstra Bladet bedt om at komme med nogle råd til Lund Poulsen, der er blevet kandidat til posten som den næste Venstre-formand.

Thorning benyttede lejligheden til at genopfriske balladen om sin skattesag fra 2011, herunder om hvem der dengang havde lækket hendes fortrolige skattepapirer til B.T., og hvilken rolle Lund Poulsen som daværende skatteminister havde i sagen. Det fik hende blandt andet til at kalde den nye vicestatsminister for en uhæderlig person.

En kritik, hun efterfølgende uddybede til B.T.

»Han har aldrig taget ansvar for hele sagen, og han har aldrig nogensinde beklaget overfor mig og min familie, at han til adskillige personer spredte skadelige og falske rygter. Og derfor synes jeg, det er vigtigt at få frem nu, da det vidner om, at han ikke har lært noget af sagen, og derfor må jeg konkludere, at han ikke er en hæderlig person, « fortalte hun.

Skattesagskommissionen fandt aldrig frem til, hvem der havde ansvaret for lækagen. Men Troels Lund Poulsen blev kritiseret af kommissionen for at have spredt rygterne om, at Helle Thornings mand, Stephen Kinnock, skulle være homoseksuel.

De rygter forfølger stadig Helle Thorning-Schmidt og hendes mand, der i dag er politiker i Storbritannien:

»Det skader os stadig og var meget skadelige dengang,« har Helle Thorning Schmidt fortalt til B.T.

B.T. har både onsdag og flere gange tidligere forgæves forsøgt at få en kommentar fra Troels Lund Poulsen til sagen. Venstres pressetjeneste har flere gange henvist til en sms, som Troels Lund Poulsen sendte til Ekstra Bladet den 24. oktober, hvor han fortalte, at 'sagen var afslutte for hans vedkommende'.

Onsdag sender Venstres pressetjeneste et næsten enslydende svar til B.T.:

'Det er en over ti år gammel sag, som har været undersøgt grundigt i en undersøgelseskommission, og jeg blev frikendt. Sagen er afsluttet for mit vedkommende, « siger Troels Lund Poulsen.

Helle Thorning -Schmidt er ikke vendt tilbage på B.T.'s henvendelse onsdag.