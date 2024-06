Der har været en del virak om de natklubber, der bliver nævnt i 'Den sorte svane'.

Men efter TV 2-dokumentarens afsløringer om svindel har milliardæren Birger Arp-Hansen nu solgt sin andel i natklubben Museo.

Det skriver B. Arp-Hansen Holding i en pressemeddelelse ifølge Finans.

Natklubben Museo bliver i 'Den sorte svane' nævnt, da natklubben har betalt et fiktivt vagtfirma, som er en del af fakturafabrikkerne, som dokumentaren afslører i svindel.

Men den nu tidligere medejer Birger Arp Hansen understreger, at salget af andelene i Museo var planlagt længe.

Ligeledes frasolgte man allerede sidste år andelene i natklubben Søpavillionen, som også nævnes i dokumentaren for at have betalt det fiktive vagtfirma.

Birger og Henning Arp-Hansen, Arp-Hansen Hotel Group foran 71 Nyhavn Hotel. Foto: Nf/Nf-Nf/Ritzau Scanpix Vis mere Birger og Henning Arp-Hansen, Arp-Hansen Hotel Group foran 71 Nyhavn Hotel. Foto: Nf/Nf-Nf/Ritzau Scanpix

»Salget af ejerandelen i Museo skal ikke ses som et udtryk for stillingtagen i den verserende uenighed mellem TV 2 og Museo i forlængelse af dokumentarserien 'Den Sorte Svane',« står der i pressemeddelelsen.

Forklaringen er i stedet, at man ikke ønsker at investere i natklubber længere.

Birger Arp Hansen trak sig dog i sidste uge fra bestyrelsen af Arp-Hansen Hotel Group som en direkte konsekvens af 'Den sorte svane'-dokumentaren.

Da blev det fremført, at milliardæren ikke kendte til nogen ulovligheder i forbindelse med hans medejerskab af natklubberne, der nævnes i dokumentaren, og han trak sig derfor for ikke at mistænkeliggøre sin hotelgruppe, lød det.

Natklubberne Museo og Søpavillionen har selv kritiseret TV 2 for unødigt at mistænkeliggøre dem i at medvirke til svindel, fordi de har betalt fakturaer til svindleren Martin Malm.

Natklubberne har understreget, at de ikke kender til nogen ulovligheder, men at de har betalt for en reel vagtydelse af en underleverandør.

Martin Malm har i forbindelse med dokumentaren udtalt, at man ikke har set 'det fulde billede', men har siden ikke ønsket at kommentere sine udtalelser i programmet.