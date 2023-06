Smilene var brede da Caroline Fleming sammen med eksmanden Rory Fleming kunne fejre, at deres søn Alexander er blevet student fra Øregaard gymnasium tirsdag.

Men det har bestemt ikke altid været let mellem det tidligere ægtepar, siden deres skilsmisse i 2008.

Tidligere har Caroline Fleming udtalt til magasinet IN, at hun ikke talte med Rory, da hun var højgravid og skulle føde sit barn med Nicklas Bendtner.

»Tiden omkring fødslen var meget kaotisk, presset voksede, og jeg var ikke på talefod med hverken Rory eller min far – faktisk var vi lidt i krig,« har hun udtalt.

Det var det omdiskuterede Valdemars Slot, der fyldte meget.

»Fra jeg forlod Rory i 2007, til Nicholas blev født, blev der lagt stort pres på mig for at overdrage Valdemar Slot til min far i forbindelse med generationsskifte, således at han kunne overdrage det til min ældste søn, Alexander. Aftenen før jeg fødte Nicholas, gav jeg op og gav efter for for presset,«

20 timer senere fødte hun sønnen Nicholas til en virkelighed, hvor hun havde afskrevet sig Valdemar Slot og al økonomisk hjælp fra eksmanden Rory Fleming.

Og det tovtrækkeri har i den grad ledt til spændinger mellem de to gennem årene.

Nu ser det dog ud til at være fortid.

Til B.T. fortæller Caroline Fleming gennem Elisa Lykke, at de to er igen har fundet et godt ståsted som forældre.

»Rory, hans dejlige partner og jeg havde den mest vidunderlige dag sammen, hvor vi fejrede Alexanders studentereksamen,« fortæller Caroline Fleming om sønnens store dag.

Hun fortsætter og forklarer, at det tidligere ægtepar nu vil være mere sammen som familie.

»Vi er kommet sammen for børnene og ser frem til at være en stærkere familie i fremtiden for dem,« lyder det.