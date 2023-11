Den kendte skuespiller Ebbe Trenskow er død.

Det bekræfter hans søn, Henrik Trenskow, til TV 2 Nord.

»Det har været stille og roligt for os. De sidste par år er det gået den vej, han nåede at blive gammel, så der er ikke noget dramatik i det for os,« lyder det fra sønnen til TV 2 Nord.

Ebbe Trenskow blev 86 år gammel.

Han er især kendt fra 'Taxa' og 'Hvidstensgruppen'.

Men teateret var der, hvor han virkelig var en stor stjerne.

På Aalborg teater havde han roller i flere opsætninger blandt andet Les Misérables, Erasmus Montanus og Kirsebærhaven.

Han sov stille ind på det plejecenter, han har boet på de sidste par år.