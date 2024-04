Når 'Danmarks næste tøjdesigner' skal findes på DR, bliver det uden dronning Marys stylist Anja Alajdi.

Det fortæller Soeren Le Schmidt til Her og Nu.

»Anja var med sidst, og nu har DR ønsket at gå i en lidt anden retning, så der kommer en ny.«

I mere end 13 år har Anja Alajdi været fast stylist for dronning Mary, og derudover er hun også designer og partner i Dulong Fine Jewelry.

Det blev til en sæson i programmet for stylisten, hvor hun sammen med Soeren Le Schmidt har været med til at vurdere designs fra danskere, der drømmer om en karriere i branchen.

Programmet vandt en pris ved tv prisen 2024 for bedste livsstilsprogram.

Det vides ikke, hvorfor DR ikke ønsker, at Anja Alajdi skal medvirke i den kommende sæson.

Til B.T. fortæller Jan Lagermand Lundme, der er redaktør for programmet, at man melder ud 'senere'.

»Med nye programmer vil der altid være justeringer. Det gælder også ’Danmarks næste tøjdesigner’, hvor vi har skruet lidt på forskellige knapper. Vi har været enormt glade for Anja Alajdi, og vi melder ud om den nye sæson senere,« lyder det.

Soeren Le Schmidt ville ikke afsløre, hvem der skal overtage for Anja Alajdi, men fortæller, at det er en kvinde, som danskerne ikke er vant til at se i fjernsynet.

Den nye sæson kommer til efteråret.