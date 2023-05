Den tidligere DR-vært, Mikkel Frey Damgaard, skifter tv-karrieren ud med det skrevne ord.

Værten, der er kendt fra programmer som 'Detektor' og 'Deadline', skriver på Facebook, at han skal være taleskriver for miljøminister Magnus Heunicke.

Dermed kommer Mikkel Frey Damgaard til at få sig sin daglige gang i Miljøministeriet.

Ud over at være uddannet journalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole er Mikkel Frey Damgaard også forfatter.

I 2019 udgav han bogen 'Sørgekåben'.

Og der er da også andre kendte, der har prøvet at være taleskriver for en minister.

Forfatter Kasper Colling Nielsen har været taleskriver for Dan Jørgensen, der på det tidspunkt var klimaminister.

Til Berlingske har forfatteren dog fortalt, at det bestemt ikke var en dans på roser at skrive for en minister.

Efter sin exit lod han forstå, at han havde været skuffet over, at der ikke var så meget fokus fra regeringen på klimaet, som han ellers havde håbet.

Derudover mente han, at den opmærksomhed han fik af medierne for sit talerskriveri var dårligt for hans forfatterskab.