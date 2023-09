Den tidligere DR-vært Poul Gulborg er blevet hasteopereret for en blodprop i hjertet.

Det fortæller den 60-årige tidligere 'Rene ord for penge'-vært selv i et opslag på Facebook, der skal minde andre om, at man skal huske at lytte til sin kropssignaler.

Det var nemlig det, der reddede Poul Guldborg selv, da han mandag blev ramt af stærke smerter i hjertet under en gåtur og valgte at tage om på det nærliggende Skødstrup Lægehus.

Her blev han straks sendt videre til Skejby Sygehus, hvor han hastigt måtte opereres.

»Jeg havde en stor blodprop i hjertet. Havde jeg ikke lyttet til min krops signaler – og handlet på dem – men bare gået videre – så havde min tre voksne børn været uden deres far i dag,« skriver Poul Guldborg.

Den tidligere DR-vært fik på sygehuset foretaget en ballonudvidelse af sin kranspulsåre og isat stent.

For nuværende er han stadig indlagt på hjerteafdelingen på Skejby Sygehus.

»Indgrebet gik godt. Jeg har det fint, men jeg er træt. Lægen har lige fortalt mig, at jeg slipper uden mén,« skriver Poul Guldborg.

Poul Guldborg var vært på DR-programmet 'Rene ord for pengene', som også udgav en bog, han her ses med. Han nåede også at være reporter på TV-Avisen, men i dag er han selvstændig kommunikationsrådgiver. Foto: Erik Jepsen/BT/Ritzau Scanpix Vis mere Poul Guldborg var vært på DR-programmet 'Rene ord for pengene', som også udgav en bog, han her ses med. Han nåede også at være reporter på TV-Avisen, men i dag er han selvstændig kommunikationsrådgiver. Foto: Erik Jepsen/BT/Ritzau Scanpix

Ikke mindst sender DR-værten en stor tak til både familie og venner, samt ikke mindst det lægelige personale, der har hjulpet ham i forløbet og til stadighed tager sig af ham.

»Jeg har altid været yderst taknemmelig for livet. Men i dag kender den taknemmelighed ingen grænser. Og jeg kniber en taknemmeligheds tåre.«

Poul Guldborg var i 12 år journalist på DR, hvor han blandt andet var vært på forbrugerprogrammet 'Rene ord for pengene' og reporter på TV-Avisen.

I dag er han selvstændig kommunikationsrådgiver med virksomheden Guldborg Unlimited, ligesom han holder foredrag og blandt andet hjælper virksomheder og privatpersoner med at forebygge stress.