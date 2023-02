Lyt til artiklen

Det er svært at få folk til at komme til ens fødselsdag, når den ligger mellem jul og nytår. Folk er trætte af festivitas, mener Kristian Ring-Hansen Holt, så der skal noget ekstra på bordet.

Derfor valgte 'Aftenshowet'-værten at invitere kong Charles til sin 51-års fødselsdag. Og fredag – omend lidt forsinket – modtog han svar fra den britiske monark.

»Jeg forestiller mig, at Buckingham Palace modtager tusindvis af breve hver dag. Og jeg er egentlig mest overrasket over, at de har taget sig tid og økonomi til at frankere et brev og sende det med papirpost til Danmark. Det synes jeg egentlig er meget rørende,« siger han til B.T.

Sønderjyske Kristian Ring-Hansen Holt elsker at bage, så hvert år til sin fødselsdag inviterer han de nærmeste til sønderjysk kagebord. Hvert år med et tema. Og i anledning af tronskiftet i det britiske kongehus besluttede han denne gang, at temaet skulle være britisk.

Kristian Ring-Hansen Holt (th.) er til daglig vært på 'Aftenshowet'. Foto: Martin Juul

»Og pludselig tænkte jeg: 'Hvorfor inviterer jeg egentlig ikke hovedpersonen som æresgæst?'« fortæller tv-værten, der hurtigt fandt en manual på Buckingham Palaces hjemmeside til, hvordan man skriver til kongen. Og navnlig hvordan man afslutter brevet.

»Så jeg skrev noget i retning af: 'Idet jeg forbliver Deres ydmyge tjener for evigt'. Indtil jeg kom i tanke om, at det jo nærmest er landsforræderi, så jeg blev nødt til at tilføje: 'og dronning Margrethes',« smiler 'Aftenshowet'-værten.

I brevet skrev han, at han havde fulgt kongen gennem årene, både privat og som journalist, hvor han blandt andet har dækket det royale stof på TV 2.

»Og så har jeg set 'The Crown' på Netflix,« griner han.

»Så skrev jeg glædelig jul, og at jeg ville bage hans yndlingskage og invitere ham til fødselsdag i Valby i København. Og så sendte jeg det afsted og hørte ikke fra ham i hundrede år. Men det var stadig en sjov historie, som jeg kunne sidde og fortælle mine gæster til fødselsdagen.«

Indtil hans kone pludselig ringede forleden. 'Der er kommet brev. Det er fra Buckingham Palace', fortalte hun.

»Og så lå der en meget fin bøttekonvolut med stempel på. Og indeni stod der, at kong Charles takkede for henvendelsen og ønskede glædelig jul og tak for interessen. Der stod ikke: 'Jeg kan ikke komme til din fødselsdag', og jeg kan jo godt fornemme, at det er et standardsvar, men jeg betragter det som om han desværre ikke havde tid til at komme,« siger Kristian Ring-Hansen Holt med et smil.

»Men man kan da godt fantasere om, hvad der egentlig var sket, hvis han pludselig kom til København. Hele Valby skulle spærres af, og jeg skulle ringe til Politiets Efterretningstjeneste og sige: 'Hey, jeg har sgu inviteret kongen til min fødselsdag, og han kommer',« siger han.

»Så skulle der støvsuges lidt ekstra, men hvor skulle han sidde omkring mit lille bord i villalejligheden på 1. sal? Så hvis han havde sagt ja, så tror jeg faktisk, jeg havde skidt en snemand.«

Trods den lidt sene afvisning havde Kristian Ring-Hansen Holt en strålende 51-års fødselsdag.

»Og jeg har da fået blod på tanden. Næste år tænker jeg, at der bliver Vatikan-tema. For jeg gad da godt kunne hænge et afslag fra Paven op på opslagstavlen ved siden af det fra kong Charles.«