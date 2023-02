Lyt til artiklen

Som mange andre unge mennesker skulle Thomas Castberg på gymnasiet, inden han ville uddanne sig videre til kok.

Men et knivoverfald med dødeligt udfald fik 'Masterchef'-kokken til at ændre retning, kort før han skulle starte på Marselisborg Gymnasium.

Det fortæller han i et interview med Berlingske.

»Jeg blev overfaldet sammen med en anden. Det er en lang historie, der endte med, at en helt uskyldig forbipasserende blev stukket ihjel af dem, der overfaldt os. Jeg var blevet sparket ned, så jeg så det ikke ske,« siger Thomas Castberg.

Inden overfaldet havde Thomas Castberg allerede undersøgt muligheden for at tage til Frankrig og komme i lære hos kokken Michel Michaud, men var af sin mor blevet opfordret til at tage den gymnasiale uddannelse.

Til Berlingske fortæller Thomas Castberg, at overfaldet skete 14. maj, det år hvor 'Masterchef'-kokken skulle starte i gymnasiet.

Hans mor så overfaldet som et tegn på, at der skulle ske noget andet – fem dage efter overfaldet satte Thomas Castberg derfor kursen mod Frankrig og gik i lære som kok hos Michel Michaud med sin mors accept.

Og siden er det gået stærkt. I dag er Thomas Castberg blandt Danmarks største tv-kokke med programmerne 'Med kniven for struben' og 'Masterchef'.