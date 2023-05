To år efter youtuberen Albert Dyrlunds død er hans forældre klar med en bog om deres søn liv.

Det fremgår af forlaget Wadskjærs materiale på deres hjemmeside.

Bogen har fået navnet 'Albert Dyrlund – uden filter', og i den fortæller hans forældre Kenneth Dyrlund og Vibe Jørger Jensen om deres søns liv, der fik en brat afslutning, da Albert Dyrlund i 2021 faldt ud over en klippe i Italien og døde.

I bogen kan man læse om ulykken, Albert Dyrlunds barndom, hans karriere og hans musik.

Der vil i bogen være flere medvirkende, der alle havde et tæt forhold til den kendte youtuber.

Både hans lillebror, kæreste, venner og kollegaer har bidraget til fortællingen om Albert Dyrlunds liv.

Albert Dyrlund blev 22 år gammel.

Det var i forbindelse med en optagelse til YouTube, at den unge mand omkom, efter han faldt ud over en klippe.

Det var moren, Vibe Jørger Jensen, der bekræftede dødsfaldet til Ekstra Bladet i 2021.

»Jeg kan bekræfte, at Albert er død. Familien er i dyb sorg, men jeg vil gerne have, at hans fans får det at vide,« lød det.