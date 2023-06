Den danske musiker Peter Belli er gået bort, 79 år gammel, efter længere tids sygdom.

Og selvom sangeren altid gav den gas, når han var på scenen, var han også en mand der ikke gjorde et stort væsen af sig selv i privaten.

Det fortæller klummeskribent og radiovært Ditte Okman.

Hun skrev biografien 'Et enestående liv' om den danske sanger, der udkom i 2018, og tilbragte lang tid med både Peter og June Belli.

»Jeg husker Peter som et meget sødt og ydmygt menneske. Han var selv imponeret over, hvad han havde nået. Når han beskrev sin barndom tænkte jeg, at det var brutalt, og det tror jeg egentlig godt, at han vidste, men han var altid optaget af det positive.«

Specielt fokuserede sangeren på mødet med June, som han blev gift med i 1967.

Peter Belli sammen med June Belli fotograferet i 2013. Foto: Betina Garcia Vis mere Peter Belli sammen med June Belli fotograferet i 2013. Foto: Betina Garcia

»Mødet med June var nok det, der gjorde, at hans liv faldt på plads. Udover en vild kærlighed, så havde de det her vilde arbejdsfællesskab.«

»Peter var den blide og underspillede, og hun var den, der passede på ham. Hun styrede kalenderen og tog telefonen. Og det tror jeg, der var behov for, fordi ellers ville alle have en bid af ham. Og jeg tror, han godt kunne være typen, der havde svært ved at sige nej.«

Ditte Okman husker især, hvordan de alle tre kom rigtig tæt på hinanden, da de tog på en arbejdsrejse sammen.

»Vi var på Tenerife i ti dage. Det var en virkelig sjov tur. Vi stod op om morgenen, og vi gennemgik billeder, som de så talte ud fra. Vi boede op og ned af hinanden i 10 dage, hvor vi virkelig blev tætte gennem middage og dybe samtaler. Man lærer virkelig hinanden at kende på sådan en tur. Og så var vi jo glade for at spise og drikke alle tre,« lyder det med et grin.

Peter og June Belli til Cirkusrevyen i 1999. Foto: Mogens Flindt/Nf-Nf/Ritzau Scanpix Vis mere Peter og June Belli til Cirkusrevyen i 1999. Foto: Mogens Flindt/Nf-Nf/Ritzau Scanpix

Peter Bellis familie har i en pressemeddelelse gennem musikerens pladeselskab udtalt, at man ønsker ro efter dødsfaldet.

'Familien ønsker ro til at bearbejde deres store tab. Ulven har takket af for sidste gang,' lød det.