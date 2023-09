Der har været helt stille fra den tidligere kagedronning Ditte Julie, efter det mandag kom frem, at hendes virksomheder Kageimperiet ApS og holdingselskabet med samme navn er gået konkurs.

Den tidligere deltager i 'Den store bagedyst' har holdt sig fra at tale med medierne om afslutningen på dessertdrømmen, men har nu delt et længere opslag på sin Instagram-profil om lukningen.

»I fredags blev der afsagt konkursdekret over mit selskab. En konkurs jeg har forberedt mig på. Desværre.«

»Efter knap ti år som advokatsekretær og nedlukning af 500 konkursboer i Danmark, ønskede jeg inderligt, at det ikke skulle ske for mig selv. Men som advokaten sagde: 'Ditte, du må ikke bebrejde dig selv. Dette sker desværre for alt for mange nu. Corona var en satan.«

Ifølge Ditte Julie gik det rigtig godt med hendes forretning, inden coronaen satte ind i Danmark.

Hun udvidede fra tre til 15 medarbejdere, havde lejet et studie i Bredgade og købt et hus.

I sit årsregnskab for 2021 lyder det ellers, at man i forretningen ikke ser sig synderligt påvirket af pandemien, og at man er tilfredse med årets resultat, der var på over 400.000 kroner i indtægt.

'Udbruddet af COVID‐19 virussen og de indførte restriktioner har ikke i betydende grad påvirket årets aktiviteter og økonomiske udvikling,' lyder det.

Det var derfor ikke kun pandemien, der spillede ind i nedlukningen af Ditte Julies forretninger.

»Corona var én ting. Krig, inflation og fødevarekrise kom oveni. Ærligt. Det knuste min forretning. Jeg drømte og håbede inderligt, at jeg ville klare den, at om lidt vendte det, men det gjorde det ikke.«

Kagebogsforfatter Ditte Julie Jensen har måtte slukke dessertdrømmen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Kagebogsforfatter Ditte Julie Jensen har måtte slukke dessertdrømmen. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Den nu nystartede spirituelle coach fortæller videre i opslaget, at det stadig gør ondt på hende, at hun ikke kunne blive ved med at have sine mange ansatte på lønningslisten.

Men de store prisstigninger på strøm, råvarepriser og forbrug betød i sidste ende med, at hun måtte kaste håndklædet i ringen.

»Jeg kunne ikke tage mere for mit produkt, da danskerne var blevet bange og skulle selv spare penge. Derfor blev jeg naturligt valgt fra.«

Ditte Julie beskriver, at hun selv trak stikket på forretningen i november 2022.

»Det har været vigtigt for mig at tage denne situation sindssygt alvorligt.«

Udover at miste sin forretning frygtede influenceren også, at hun ville miste sit drømmehus grundet lukningen.

»Jeg har ikke vidst, om jeg måtte beholde mit hus før i sommer. Tak til min bank for at være med mig og støtte mig hele vejen.«

Ditte Julie afslutter sit opslag med en stor tak til kunder, medarbejdere og alle, der har været med på rejsen med Kageimperiet.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra influenceren, men hun er ikke vendt tilbage.