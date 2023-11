Det var ikke mange kendte, der var mødt op for at se syvende program af 'Vild med dans', men skuespilleren Andrea Heick Gadeberg havde taget turen til studiet for at støtte sin ven Søren Le Schmidt.

»Jeg kan godt lide 'Vild med dans', og jeg kan godt lide Søren, så jeg glæder mig bare til se ham i aften,« lød det glad fra Andrea, der havde indfundet sig med en veninde til aftenens show.

»Jeg har fulgt med, og jeg synes, han er så god og modig. Jeg ved, han kan vinde«

De to venner her sammen ved Sørens modeshow. Også Andreas mor, Trine Gadeberg, er med. Foto: Michael Stub/Stub Michael/Ritzau Scanpix Vis mere De to venner her sammen ved Sørens modeshow. Også Andreas mor, Trine Gadeberg, er med. Foto: Michael Stub/Stub Michael/Ritzau Scanpix

Og selvom skuespilleren ikke havde nogen problemer med at fortælle om forholdet til modedesigneren, var der alligevel én ting, hun ikke ville svare den fremmødte presse på.

»Det ved jeg ikke. No comment,« sagde hun til spørgsmålet om, hvorvidt hun selv ville medvirke i programmet.

Der kom heller ikke mere uddybning til hendes egen potentielle medvirken, da skuespilleren blev spurgt, om hun allerede var blevet spurgt om at deltage i danseprogrammet.

»No comment,« lød det bestemt.

Andrea Heick Gadeberg er kendt fra serien 'Dansegarderoben', 'Pagten' og filmen 'Ser du månen, Daniel'.

Hun er datter af musiker Jørgen Heick og sanger og skuespiller Trine Gadeberg.