Vidste du, at Oh Land ved siden af musikken har medvirket i tre danske film?

Her fortæller den 38-årige 'X Factor'-dommer, hvorfor hun var nervøs over at skulle kysse Lars Brygmann, sin tur til Sydafrika med Mads Mikkelsen, og hvordan det hele startede med en reklame for et middel mod skedesvamp.

Oh Land brød igennem som popstjerne, da hun i 2008 udsendte debutalbummet 'Fauna', der blandt andet sikrede hende en amerikansk pladekontrakt.

Inden da havde hun opgivet en karriere som balletdanser på grund af en rygskade, og i den mellemliggende periode nåede hun også at debutere som skuespiller i filmen 'Hvid nat' fra 2007, hvor hun spiller over for Lars Brygmann.

Instruktør Jannik Johansen instruerer skuespillerne Lars Brygmann og Oh Land under indspilningerne af filmen 'Hvid nat'. Foto: Katrine Damkjær/Ritzau Scanpix

»Jeg husker, at jeg skulle kysse med Lars Brygmann, og jeg var sygt nervøs. Jeg havde aldrig prøvet at kysse nogen på film før,« fortæller Oh Land, der også mindes, at det var en stor oplevelse at arbejde sammen med Morten Grunwald, der vandt en Bodil for filmen.

»Det var et tidspunkt i mit liv, hvor jeg ikke anede, hvad jeg skulle. Jeg var ikke begyndt at lave musik seriøst endnu og var lige droppet ud af at skulle være professionel danser,« fortæller Oh Land videre og afslører så med et grin, hvordan hun blev spottet af filmfolkene:

»Jeg havde lavet en reklame for et skedesvampmiddel.«

I 2014, da Oh Land var blevet et kendt ansigt i Danmark scorede, hun så en rolle som Mads Mikkelsens hustru i den stortanlagte western 'The Salvation', hvor internationale stjerner som Eva Green, Mikael Persbrandt og den tidligere fodboldstjerne Eric Cantona også medvirkede.

Cannes filmfestivalen i 2014. Oh Land med holdet fra filmen 'The Salvation'. Foto: SEBASTIEN NOGIER

B.T. viser Oh Land et billede fra da filmholdet var på den franske filmfestival i Cannes og præsentere filmen.

»Det var en fantastisk oplevelse. Vi optog tre uger i Sydafrika,« lyder det fra Oh Land, der tilføjer:

»Og jeg blev myrdet og tortureret inden for det første kvarter i filmen, så det var jo en herlig rolle, haha.«

Hverken 'Hvid nat' eller 'The Salvation' blev nogle store publikumssucceser, da de hver især kun solgte omkring 50.000 biografbilletter.

Oh Land og Simon Sears i 'For evigt'. Foto: MORTEN RYGAARD/ NORDISK FILM)

Den 18. april er Oh Land tilbage på det store lærred - denne gang i en af de to bærende hovedroller i Ula Salims romantiske sci-fi drama 'For Evigt'.

»Jeg glæder mig så meget til at se det færdige resultat, for det har jeg faktisk ikke set endnu,« slutter Oh Land.

Se Oh Land gennemgå sin foreløbige filmkarriere i videoen øverst i artiklen.