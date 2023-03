Lyt til artiklen

»Det giver et kæmpe sug i maven,« lyder det fra Annette Heick.

Den 51-årige sangerinde har igennem årene medvirket i en lang række musicals.

Nu står hun for første gang selv bag en forestilling, når Københavns Tivoli til efteråret har premiere på forestillingen 'Pennevenner'.

»Jeg fik ideen til 'Pennevenner', da jeg kom i tanke om, at min farfar havde en penneveninde i USA,« lyder det blandt andet fra Annette Heick i en pressemeddelelse.

»Det er første gang, at jeg står bag en forestilling, og det giver et kæmpe sug i maven,« fortæller hun videre.

Forestillingen, der foregår i 1970'erne og er en historie om to mennesker, som udvikler et forhold på tværs af Atlanterhavet, beskrives som en 'romantisk, musikalsk fortælling fyldt med hits som 'Ain't No Mountain High Enough', 'Rør ved mig' og 'Gem et lille smil til det bliver gråvejr'.

Annette Heick spiller selv med i 'Pennevenner', hvor også sidste års 'Vild med dans'-vinder Caspar Phillipson og hans søn Silas står på rollelisten.

»Det er vildt fascinerende, hvordan vi med musik kan fortælle historier om de dybeste følelser. Musik kan være en endnu stærkere måde at ”sætte ord” på følelser end det skrevne ord. Jeg er helt sikker på, at publikum får en fantastisk, sjov og rørende teateroplevelse. For mig personligt er det i øvrigt noget helt særligt at kunne optræde sammen med min søn,« udtaler Caspar Phillipson i pressemeddelelsen.

Til at hjælpe sig med forestillingen har Annette Heick allieret sig med manuskriptforfatter Jesper Malmose, der tidligere har skrevet til diverse revyer og været inde over tv-serier som 'Taxa', 'Mercur' og 'Sygeplejeskolen'.

Se Annette Heick og Caspar Phillipson fortælle mere om forestillingen i videoen øverst.

'Pennevenner' spilles i Tivolis Glassalen og får premiere den 14. september.

