Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Han har været Kim Larsen, Villy Søvndal, Johannes Møllehave og mange, mange flere.

Men selvom han er blevet kendt for sine parodier, har Andreas Bo ikke en klar idé om, hvem han gerne vil være på scenen i år, hvor han er en del af Tivolirevyen.

Og det er der en god grund til.

»Problemet er, at Danmark simpelthen mangler typer i forhold til, da jeg var knægt. Dengang var det Gert Petersen, Mogens Glistrup og Erhard Jakobsen, det var jo typer. Prøv at se på de unge Venstre-løver og socialdemokratiske ordførere, der er ikke noget specielt ved dem eller noget,« forklarer han.

Selvom mange danskere nok forbinder komikeren med hans parodier fra sketchprogrammet 'Live fra Bremen', som stoppede i 2013, så er det faktisk ikke noget, som har fyldt det store for Andreas Bo de sidste mange år.

»Jeg har i mange år slet ikke tænkt i parodier. Faktisk ikke siden jeg var med i 'Live fra Bremen'. Jeg ved jo godt, at jeg bliver betragtet som parodist, men jeg har ikke tænkt over det i mange år, og nu rammer det mig som en mursten i nakken, fordi jeg tænker: 'Gud ja, det slipper jeg jo nok ikke for til sommer.'«

Hvis det går helt galt, og han ikke kom komme på nogen nye at parodiere, så er der en gammel kending, som han tidligere har spillet, som han kan ty til.

»Det gode ved det hele er, at (Thomas, red.) Blachmann stadig er aktiv. Flueben der,« lyder det med et grin fra Andreas Bro.

Udover Andreas Bo skal også Linda P., Nicolai Jørgensen, Carsten Svendsen og Lisbet Dahl spille med i årets Tivolirevy. Sidstnævnte er også instruktør, mens James Price er kapelmester