I et DR-interview sætter sangeren Thomas Helmig nu ord på følelserne omkring sin søns tragiske dødsfald.

Sønnen, Hugo Helmig, der i flere år kæmpede med stofmisbrug og psykisk lidelse, døde i november 2022 som 24-årig

»Jeg kan mærke, at det er en sorg, der kommer til at være hos mig altid. Det går ikke væk, så jeg skal lære at leve et liv side om side med den sorg, og det er … vanskeligt,« siger den 59-årige musiker om tabet i programmet 'En særlig samtale' på DR, hvor journalister fra TV Glad får lov til at interview kendte danskere.

Ifølge DR er det første gang, at Thomas Helmig sætter ord på tabet af sin søn i 'et decideret interview'.

Han har dog flere gange adresseret savnet under koncerter og også hyldet sønnen ved at optræde med hans hit 'Wild' i Royal Arena.

Det var en voldsom oplevelse, siger han nu om den optræden, der i interviewet gør ham tydeligt berørt at tale om.

»Jeg var personligt glad for at spille én af Hugos sange, fordi jeg bare … fordi jeg gerne ville ære ham, fordi jeg synes, at han var dygtig,« siger han til TV Glad-journalisterne, der i programmet sidder i en rundkreds sammen med ham.

Tv Glad blev etableret i 1999 og beskriver sig selv som »verdens første lokaltv-station drevet af mennesker med funktionsnedsættelse«.

Hugo Helmig fik opmærksomhed på den danske musikscene med singlen 'Please Don't Lie' i 2017.

Hans far oplyste om hans dødsfald i Instagram-opslag den 2. december 2022. Heri lød det blandt andet, at de to tilbragte sønnens sidste aften sammen.

»Jeg var hos dig hele natten, og mens du sov, gav dit lille hjerte op,« lød det blandt andet.

Op til sin død lagde Hugo Helmig ikke skjul på, at han havde levet et turbulent liv.

Han blev i 2019 tilbageholdt af politiet, da han var påvirket af kokain. Efterfølgende var han to måneder på afvænning.