Han har været stort smil hele sæsonen, og hver gang parret er gået videre, har ingen været mere overrasket – og begejstret – end ham selv.

Men i fredagens syvende program af 'Vild med dans', så vi en anden side af skuespilleren Sebastian Bull.

Før parret fik deres karakterer for dommerne, blev de interviewet af vært Martin Johannes Larsen. Men skuespilleren kæmpede med at få ordene frem, for han, som han selv sagde det, var helt paf.

»Jeg har altid talt lidt dårligt til mig selv, men nu ser jeg mig selv på en ny måde,« fik han til sidst forklaret.

Efter programmet, hvor parret nok en gang var gået videre, fik han lejlighed til at uddybe, hvad det var, der gjorde ham så paf i netop det øjeblik.

»Jeg går ind i det her program med følelsen af, at jeg ikke kan strække min krop ud, jeg er begrænset, og jeg talte ikke pænt til mig selv, men det her program har virkelig taget røven på mig til det bedre, fordi jeg lige nu er i gang med så god en udvikling, og jeg står ved mit smil og den, jeg er.«

Så den pafhed, du selv var inde på efter jeres dans, det handler også om, at du har opdaget, at du er en god danser?

»Uha, der er nogen, der siger, at du er en god danser, hvordan har du det med det?« lød det fra dansepartner Asta Björk.

»Ja. Ja, nu siger jeg det sgu! Jeg er en pissegod danser. Det er det, jeg siger,« svarede Sebastian Bull.

Og både dommere og seere lader til at være enige i den konklusion. De sørgede i hvert fald for, at han er med blandt de fem par, som næste fredag går på gulvet igen.

