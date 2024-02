Torsdag aften røg Dennis Knudsens Audi Q7 under hammeren.

Men bilen, som kendisfrisøren fik konfiskeret i forbindelse med sin dom for vanvidskørsel ved Molslinjen, blev solgt langt billigere end forventet.

At hammerslaget endte på 375.000 kroner fremfor de forventede 450.000 kroner, er dog ikke noget, Dennis Knudsen selv bekymrer sig om.

»Jeg er skideligeglad – jeg har ikke forstand på biler. Jeg er langt videre fra den sag. Jeg betalte 535.000 kroner for den, men den rager mig en skid nu,« siger kendisfrisøren til B.T.

Fra ny har den Audi Q7, som Dennis Knudsens leasede og fik konfiskeret, samt fik sendt på auktion af Østjyllands Politi, en værdi af 1,2 millioner kroner.

»Jeg har ingen følelser længere for den bil. Men jeg håber, de nye ejere bliver glad for den, for jeg var rigtig glad for den,« siger Dennis Knudsen.

Køberen af bilen var ejeren af bilforretningen Trust Auto i Sønderborg, Alaa Omer, skriver JydskeVestkysten.

Lokalmediet har desuden talt med ejeren af auktionshuset Haderslev Auktion, Peder Broe-Scherrebeck.

Og auktionhusejeren tager bestemt ikke lige så let som Dennis Knudsen på, at Audien blev solgt så billigt.

»Jeg er pisseskuffet, det er da et nederlag. Vi satte måske forventningerne en anelse højt, men jeg er da skuffet,« lød det fra Peder Broe-Scherrebeck til JydskeVestkysten efter salget.

»Der er altid afgiftsspørgsmålet, og det kan godt være en 'dark horse'. For hvad ligger den præcise afgift på? Det kan være det, der har gjort, at prisen ikke blev så høj som forventet,« spåede auktionshusejeren.

Sparer sammen til ny bil: 'Det er jeg nødt til'

Dennis Knudsen bød heller ikke selv på sin Audi på auktionen.

Men han går faktisk og sparer op til at kunne købe en ny bil, til når han til august igen kan få lov til at generhverve sig et kørekort.

»Nu sparer jeg sammen til en ny bil, for det er jo mange penge, og jeg kan godt mærke, at den her sag har kostet mig 600.000 kroner,« fortæller Dennis Knudsen til B.T.

»Men jeg skal have en bil, det er jeg nødt til – livet uden bil med tre små børn er ikke så sjovt.«

Kendisfrisøren har dog siden sin frakendelse af både bil og kørekort i december måtte klare sig uden.

»Nu bruger vi offentlige transportmidler og tager cyklen – det er man jo nødt til,« sukker Dennis Knudsen.

For tiden holder han en måneds ferie med børnene, hvor turen nu er kommet til Gran Canaria.

Og den lille familie nyder livet og er kommet videre fra sagen, understreger kendisfrisøren til slut.