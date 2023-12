Sagen om Dennis Knudsens 'nedsmeltning' ved Molslinjen i juli har haft store konsekvenser for kendisfrisøren.

Ikke nok med retssagen, der i disse dage udspiller sig ved Retten i Aarhus, så har Dennis Knudsen også modtaget en underretning fra Slagelse kommune, der drejer sig om en borgers bekymring for hans opførsel over for sine tre børn.

Det fortalte Dennis Knudsen tirsdag i retten, hvor han er anklaget for hærværk, vanvidskørsel og grov vold.

Her kom kendisfrisøren ind på, at han følte sig godt behandlet af politiet, da de ankom til Molslinjen, efter at han havde smadret computerskærme og bomme samt været i konflikt med en medarbejder.

Ifølge Dennis Knudsen blev især hans tre børn behandlet rigtig godt af politiet, og det har resulteret i, at hans søn Lucas i dag gerne vil være politibetjent den dag i dag.

»Så mine børn er ikke traumatiseret, som mange danskere mener,« fortalte han i retten og fortsatte med at sige, at hændelsen har betydet, at flere har anmeldt ham for at være en dårlig far, ligesom han også har skullet til flere møder med sine børns daginstitutioner.

Mette Grith Stage og Dennis Knudsen foran byretten i Aarhus onsdag den 20. december 2023. Dennis Knudsen er tiltalt for vold mod en ansat ved Molslinjen, for vanvidskørsel på havnen i Aarhus, og for hærværk mod bommene ved færgelejet og tre af rederiets computere.. (Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix) Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix Vis mere Mette Grith Stage og Dennis Knudsen foran byretten i Aarhus onsdag den 20. december 2023. Dennis Knudsen er tiltalt for vold mod en ansat ved Molslinjen, for vanvidskørsel på havnen i Aarhus, og for hærværk mod bommene ved færgelejet og tre af rederiets computere.. (Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix) Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

Skulle i familieforhør

Efter det første retsmøde i Aarhus onsdag mødte Dennis Knudsen pressen, hvor han blev spurgt til netop underretningen fra kommunen.

»Jamen det handler om, at der er nogen, der læser, hvad I skriver (pressen, red.). Så de har lavet en underretning.«

Derefter reagerede kommunen ifølge Dennis Knudsen.

»Jeg kommer i familieforhør, og de kommer hjem til mig, jeg kaldes til samtale i vuggestuen og sidder med syv mennesker, hvor jeg skal forklare mig.«

Ifølge Dennis Knudsen mente borgeren, at han havde være utilregnelig.

»Der kommer ekstra fokus, fordi der er nogen, der synes, jeg har opført mig utilregneligt over for mine børn.«

Mens han forklarede sig, brød hans forsvarsadvokat, Mette Grith Stage, ind.

»De skal reagere. Der har ikke været noget særligt med Dennis eller hans børn.«

Og Dennis Knudsen kunne også fortælle, at kommunen ikke fandt noget, der var værd at gå videre med.

»Sagen er lukket igen, der var ikke noget at komme efter.«

Nægter sig skyldig i grov vold

Det er planlagt, at der skal falde dom i sagen torsdag.

Dennis Knudsen er anklaget for fem forhold, hvor han har erkendt, at han har overtrådt færdselsloven, og han erkender også hærværk mod computerskærme og bommene.

Han nægter sig dog skyldig i grov vold mod medarbejderen fra Molslinjen, som er det, anklageren kræver en fængselsstraf for.

Efter retsmødet ville Dennis Knudsen da heller ikke svare på, hvad han forventer af dom.

»Det er ikke et område jeg bevæger mig i, så jeg ved ikke, hvordan det ender med en dom,« lød det.

Han sagde dog, at han var tilfreds med dagens forklaringer.

»Jeg fik lavet min forklaring, så det er gået rigtig godt.«

B.T. følger sagen ved Retten i Aarhus.

Du kan læse vores dækning fra det første retsmøde her.