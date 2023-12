I Retten i Aarhus fortalte Dennis Knudsen onsdag for første gang en væsentlig grund til, at han så gerne ville med Molslinjen tilbage i juli måned.

Her fik han efter eget udsagn en 'nedsmeltning' og gik amok på medarbejdere og interiør, da de nægtede ham at komme med.

Det var under sin egen forklaring i retten, at kendisfrisøren fortalte, at det skyldtes hans brors helbred, at han for alt i verden ville med færgen.

Efter sine tre ugers sommerferie med sine tre børn, der alle var i bilen med Dennis, skulle han nemlig til Sjællands Odde til sit sommerhus.

»Nu er vi her i retten, og derfor vil jeg sige det. Min bror er misbruger. Han er i sommerhuset og har det forfærdeligt, og jeg frygter for hans liv,« lød det i starten af kendisfrisørens forklaring.

Derfor blev Dennis også vred, da han fik fortalt, at han altså ikke kunne komme med, fordi han var kommet for sent. Noget som Dennis Knudsen ikke mener er rigtigt.

Gik amok på kontor

I retten blev der afspillet en video, hvor man kunne høre, at Dennis ville have medarbejderne til at ringe efter politiet.

Videoen er blevet optaget på driftskontoret ved Molslinjen, som Dennis Knudsen gik hen til, da han ikke kom med færgen.

Han forklarede, at det drejede sig om, at han håbede, at politiet kunne hjælpe med at tjekke op på broderen, fordi han er misbruger og potentielt kunne 'drikke sig ihjel'.

»Men jeg tænkte nok ikke helt klart der,« fortalte han yderligere.

Ifølge Dennis Knudsen, og vidnerne i sagen, smadrede Dennis Knudsen herefter computerskærme på kontoret ved Molslinjen og gik efterfølgende ud og rev to bomme ned.

Herefter satte Dennis Knudsen sig tilbage i sin bil med sine børn og forsøgte at komme med færgen, men endte i karambolage med en medarbejder fra færgen, som anklageren mener, at Dennis Knudsen forsøgte at køre ned.

Det mener hverken Dennis Knudsen eller hans forsvarsadvokat, Mette Grith Stage, dog er korrekt.

Mette Grith Stage og Dennis Knudsen foran byretten i Aarhus onsdag den 20. december 2023. Dennis Knudsen er tiltalt for vold mod en ansat ved Molslinjen, for vanvidskørsel på havnen i Aarhus, og for hærværk mod bommene ved færgelejet og tre af rederiets computere. (Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix) Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix Vis mere Mette Grith Stage og Dennis Knudsen foran byretten i Aarhus onsdag den 20. december 2023. Dennis Knudsen er tiltalt for vold mod en ansat ved Molslinjen, for vanvidskørsel på havnen i Aarhus, og for hærværk mod bommene ved færgelejet og tre af rederiets computere. (Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix) Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix

Ville hjælpe sin bror

I retten sagde Dennis Knudsen, at han var meget fokuseret på at hjælpe sin bror, da han kommer i konflikt med medarbejderen.

»Min bror er selvmordstruet, og han har et kæmpe misbrug. Jeg ved, jeg skal med, jeg skal over til min bror, og det er den sidste færge.«

Dennis Knudsen kom ikke med færgen, selvom han forsøgte at køre ombord.

Efter den første retsdag ud af to fortalte Dennis Knudsen til den fremmødte presse, at det var vigtigt for ham at fortælle om sin bror og hans helbred.

»Jeg har nævnt før, at han lå syg i et sommerhus. Så det var vigtigt at sige i dag, at jeg fighter(kæmper red.) for min bror og for min familie. Det er et vigtigt statement for mig.«

Anklager går efter fængsel

Det er planlagt, at der skal falde dom i sagen torsdag.

Dennis Knudsen er anklaget for fem forhold, hvor han har erkendt, at han har overtrådt færdselsloven, og han erkender også hærværk mod computerskærme og bommene.

Han nægter sig dog skyldig i grov vold mod medarbejderen fra Molslinjen, som er det, anklageren kræver en fængselsstraf for.

Går du med svære tanker? Går du med svære tanker? Så hjælper det at tale med nogen. Herhjemme findes der flere gratis rådgivningsmuligheder. Eksempelvis foreningen SIND eller Livslinien. For SIND kan man ringe 70 23 27 50 for at få hjælp. Åbningstiden er klokken 11-22 mandag til fredag og klokken 17-22 om søndagen. Livslinjen har 70 201 201 på alle årets dage fra kl. 11-05.

Efter retsmødet ville Dennis Knudsen da heller ikke svare på, hvad han forventer af dom.

»Det er ikke et område jeg bevæger mig i, så jeg ved ikke, hvordan det ender med en dom,« lød det.

Han sagde dog, at han var tilfreds med dagens forklaringer.

»Jeg fik lavet min forklaring, så det er gået rigtig godt.«

B.T. følger sagen ved Retten i Aarhus.

Du kan læse vores dækning fra det første retsmøde her.