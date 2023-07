Dennis Knudsen forsøgte fredag for enhver pris at få adgang til Molslinjen.

Kendisfrisøren var dog for sent ude, og han blev derfor ikke lukket ombord på færgen af en kvindelig medarbejder.

Den besked fik faren til tre til at tabe besindelsen.

Ifølge Dennis Knudsens egne ord var han så uforstående over, at han ikke måtte komme ombord, at han fik »en nedsmeltning« og både får skubbet en mandlig medarbejder, raseret billetkontoret og råbt af den kvindelige medarbejder.

Det kulminerede med, at Dennis Knudsen gik ud og fysisk ødelagde bommen op til færgen.

Og den offentlige nedsmeltning og efterfølgende undskyldning, er blevet dokumenteret på sociale medier, hvor flere reagerer på kendisfrisørens opførsel.

Flere tager afstand til Dennis Knudsens opførsel overfor den kvindelige medarbejder og mener, at han skal passe på, at han ikke lader sin 'kendthed' stige ham til hovedet.

'Hun vidste med garanti ikke engang hvem du var, hun gjorde bare sit job. Lad nu ikke din D list status stige dig til hovedet,' skriver en.

'Mange års omgang med personer, der muligvis har gjort sig mere fortjent til berømmelse, har åbenbart givet Dennis Knudsen en forkvaklet opfattelse af egen betydning og status. Trist – men næppe uden fortilfælde,' lyder det fra en anden.

Flere mener også, at frisøren bør undskylde direkte til medarbejderen, og at han skulle have kontrolleret sig selv særligt med henblik på, at hans børn var med i bilen.

'Det er sku ikke okay, Du skylder vist de involverede en kæmpe undskyldning, kage til personalet og en buket blomster, til den stakkels kvinde, det er det mindste du kan gøre,' skriver en.

'Jamen fedt du har det godt, men hvad med de mennesker du overfusede, burde du ikke lette gumpen og give dem en undskyldning face to face. Mest trist er en mand på 60 med børn i bilen ikke har mere selvrespekt og selvindsigt,' raser en anden.

Dennis Knudsens tre børn var med i bilen, da han mistede besindelsen ved Molslinjen. Foto: Michael Stub/Stub Michael/Ritzau Scanpix

Dennis Knudsen har til B.T. forklaret, at han fortryder sin opførsel, og at han er mere end klar til at tage sin straf.

»Jeg vil selvfølgelig tage den straf, hvis jeg bliver dømt. For jeg er kun et menneske, og klappen gik ned.«

Frisøren fortalte, at han er klar til at modtage en potentiel dom.

»Det må jeg jo bøde og betale for med den straf, der nu skal være, for det er utilgiveligt og beklageligt, at jeg handler, som jeg gør,« fortalte han.

Selvom de fleste mener, at Dennis Knudsen overreagerede i situationen, er der også nogle, der godt kan forstå, at han mister besindelsen.

'Vi alle kan nå det punkt, hvor vi eksploderer – det er fuldstændig menneskeligt … Selv for kendte. Hatten af for dig, at du erkender og kommer med en offentlig undskyldning,' lyder det.

'Kære Dennis. Nyd din ferietid i sommerhuset, kys og kram dine børn. Tryk på PYT-knappen og hvil i at vi mister besiddelse i pressede situationen,' skriver en anden.

Molslinjen har tidligere bekræftet fredagens episode overfor B.T., men ikke ønsket at kommentere den yderligere.

»Det er korrekt, at vi havde en hændelse fredag aften, hvor en gæst forsøger at tvinge sig med på en afgang, som vedkommende er kommet for sent til. Efterfølgende bliver politiet tilkaldt og overtager sagen. Der er blevet taget godt hånd om personalet efter hændelsen,« lød det da fra Jesper Maack, PR- og Kommunikationschef hos Molslinjen.