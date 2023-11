Er Silas Holst den bedste professionelle danser, der nogensinde har deltaget i 'Vild med dans'?

Det mener et flertal af danskerne, og selvom han er glad for titlen, er der et par ting, der i første omgang afholder ham fra at gøre comeback på TV 2s populære dansegulv.

'Vild med dans' har i år kørt i tyve sæsoner.

12 forskellige professionelle dansere har igennem årene ført en kendt dansker hele vejen til sejren, og blandt dem er Silas Holst den bedste ifølge en ny YouGov-undersøgelse foretaget for B.T.

Sådan fordelte stemmerne sig Spørgsmål: Følgende professionelle dansere har vundet TV 2-underholdningsprogrammet 'Vild med dans' igennem tiden. Hvem, synes du, er bedst? Silas Holst 11 % Thomas Evers Poulsen 7 % Asta Björk 4 % Marianne Eihilt 4 % Mads Vad 3 % Morten Kjeldgaard 3 % Claudia Rex 2 % Michael Olesen 1 % Viktoria Franova 1 % Vickie Jo Ringgard 1 % Steen Lund 1 % Malne Østergaard 1 % Jeg har aldrig set 'Vild med dans' 40 % Ved ikke 21 % Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 1046 CAWI-interview med danskere i alderen 18+ år, i perioden 3.–6. november 2023.

»Det er jeg pissestolt af,« lyder det fra Silas Holst, da B.T. overbringer ham nyheden.

Silas Holst debuterede i 'Vild med dans' i 2008, da han fik en sjetteplads med sangerinden Szhirley.

Han har i alt medvirket i ni sæsoner – og vundet tre af dem – men efter han i 2021 fik en andenplads med tv-vært Lise Rønne, har han i stedet brugt det meste af sin tid på forskellige musicals.

Silas Holst fortæller, at han tit bliver spurgt af fans, om ikke han snart vender tilbage i 'Vild med dans'.

Jakob Fauerby og Silas Holst vandt 'Vild med dans' i 2019. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Jakob Fauerby og Silas Holst vandt 'Vild med dans' i 2019. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

»Jeg plejer at sige, at man også nogle gange skal stoppe, mens legen er god,« forklarer Silas Holst.

Igennem sæsonerne har han gjort meget ud af sine freestylers og blandt andet udfordret den traditionelle danseuniform ved eksempelvis at danse i høje hæle eller med bind for øjnene.

»Det er da også derfor, at jeg bliver stolt over at vinde den her afstemning. Det er dejligt, hvis folk synes, man bør vinde, når man gør tingene lidt anderledes,« lyder det fra Silas Holst.

Silas Holst betragter generelt sine ni sæsoner i 'Vild med dans' som en 'fantastisk tid', der har medført gode venskaber.

Adspurgt om han er helt færdig med 'Vild med dans', svarer han:

»Jeg vil aldrig sige aldrig til noget. Det er sjovt at lave, og jeg elsker at danse med folk, der aldrig har danset før, men der begyndte også at følge ret meget negativt med.«

Han uddyber:

»Det var mange negative kommentarer rettet mod én i en grad, der ikke var i de tidlige år. Jeg synes, at udviklingen var gået voldsomt skævt, og det kan være ret hårdt, når det bliver komprimeret ned i en periode på fire måneder. Det kunne min psyke ikke bære til sidst, så det taler afgjort meget i mod.«

I 2020 dansede Silas Holst med Nukâka Coster-Waldau. De fik en samlet tredjeplads. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vis mere I 2020 dansede Silas Holst med Nukâka Coster-Waldau. De fik en samlet tredjeplads. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Silas Holst mener også, at der bør være lidt mere plads til de skæve indslag i programmet – men som han understreger:

»Jeg kan virkelig godt lide at lave programmet, og det er en skidesjov udfordring, så jeg vil som sagt aldrig sige aldrig.«

Tiden må vise, om Silas Holst gør comeback i 'Vild med dans'.

For tiden er han aktuel i musicalen 'Moulin Rouge', til foråret skal han lave musicalen 'Kinky Boots', og til sommer debuterer han som skuespiller i Cirkusrevyen.