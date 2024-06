En lang række kendte tv-værter er blevet udnyttet i falske annoncer, og sagen sendes nu videre til EU.

En række danske tv-værter er blevet brugt i svindelkampagner på sociale medier - heriblandt Divya Das og Anders Lund Madsen

De er ikke alene om at blive udnyttet i falske annoncer, og derfor sender danske myndigheder nu sagen videre.

Det danske DSA-tilsyn har efter indledende undersøgelser sendt sagen om brug af tv-værter i falske annoncer på sociale medier videre til EU-Kommissionen.

Det oplyser Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i en pressemeddelelse.

Det sker, efter en række eksempler på at tv-værter fra DR og TV 2 uden tilladelse bruges i falske annoncer på de sociale medier Facebook og Instagram, der drives af softwarevirksomheden Meta.

- Meta, som står bag Facebook og Instagram, har pligt til at begrænse risikoen for, at der udbredes ulovligt indhold på Metas platforme. Vi vurderer på baggrund af vores indledende undersøgelser, at Meta kan have overtrådt reglerne, siger styrelsens direktør, Jakob Hald, i pressemeddelelsen.

EU-lovgivning siger, at de sociale platforme har pligt til omhyggeligt at behandle alle anmeldelser om ulovligt indhold og inden for rimelig tid.

Loven pålægger desuden techgiganterne, at de skal begrænse såkaldte systemiske risici ved deres platforme.

Den lov bliver ikke nødvendigvis overholdt, mener Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Derfor har styrelsen nu oversendt sagen til videre behandling hos Europa-Kommissionen og det irske DSA-tilsyn. Det sidste, fordi Meta har sit europæiske hovedsæde i Dublin.

DSA-tilsynet ligger under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og fører tilsyn med digitale formidlingstjenester, og at de lever op til EU-regler.

Svindelreklamerne fik DR og TV 2 til at sige fra over for Meta i et fælles opråb i begyndelsen af maj.

Et par uger forinden havde DR, TV 2 og B.T. også sendt et åbent brev til Meta. Her opfordrede de Meta til at tage ansvar og fjerne falske annoncer og artikler, der vildleder brugerne.

/ritzau/