Sent søndag aften meddelte familien, at musiker Per Christian Frost er død kun 68 år gammel. Nu hyldes han af danske stjerner som Thomas Helmig, Sanne Salomonsen og Peter A.G.

'Jeg forstår det ikke. Jeg forstår det slet, slet ikke,' indleder Peter A.G. et opslag på Facebook om sin mangeårige samarbejdspartner i Gnags.

Han skriver videre, at Per Frost 'fløj væk på toppen', og henviser til deres seneste succesfulde koncerter.

'Kære Per. Tak for alt. Æret være dit 'fuldmånelysende minde',' slutter Peter A.G., hvis fulde opslag kan læses HER.

Per Christian Frost og Peter A.G. sammen på scenen. Foto: NILS MEILVANG Vis mere Per Christian Frost og Peter A.G. sammen på scenen. Foto: NILS MEILVANG

Michael Falch kalder i sit Facebook-opslag Per Christian Frost for 'en af de største musikere nogensinde i dansk rock' og tilføjer:

'Og et af de behageligste, mest ydmyge og stærke mennesker på musikscenen.'

Michael Falch mindes Gnags-koncerterne i 70erne og fremhæver Per Christian Frosts arbejde med Malurt-albummet 'Tour de Force' og hans to første soloalbum og slutter:

'Tak for al din opløftende lyd i alle de år, kære Per. Mange tanker til Pers familie og alle hans musikervenner.'

Per Christian Frost blev 68 år. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Per Christian Frost blev 68 år. Foto: Liselotte Sabroe

Thomas Helmig skriver på Instagram:

'Kære Per. Tak for venskabet, tak for de fantastiske oplevelser i studiet og på scenen. Sikke en lethed og sikke en tyngde. Og hold nu op, hvor vil jeg savne dig.'

Han tilføjer:

'Tak for det kærlige og gavmilde menneske, du altid var. Mine tanker og dybeste medfølelse til Dorte og Carl.'

Sanne Salomonsen og Per Christian Frost på scenen sammen under en koncert i Portalen i Greve. Foto: Nils Meilvang Vis mere Sanne Salomonsen og Per Christian Frost på scenen sammen under en koncert i Portalen i Greve. Foto: Nils Meilvang

Sanne Salomonsen skriver også på Instagram:

'Elskede ven. Hvor vil jeg dog savne dig. Tak for alt. Dit fantastiske guitarspil og dit venskab gennem alle årene. Jeg takker dig for alle de vidunderlige og sjove minder. Kærlige tanker til Dorthe og hele familien.'

Til sidst skriver Poul Krebs blandt andet på Facebook:

'Nu går jeg ned på stranden og kigger efter dig på din løbetur, og næste gang jeg sejler med færgen, holder jeg en plads til dig. Og når vi skulle have spillet sammen igen i september, sætter jeg sangene på, for måske til den tid vil det være gået op for mig, at du nu pludselig ikke er her mere, Frostmand Per.'

Per Christian Frost var først og fremmest kendt for sit mangeårige samarbejde med Peter A.G.

Han fungerede både som guitarist og producer og nåede i sit liv – som ovenstående kommentarer bevidner – at arbejde sammen med en stor del af den danske musikbranche.