Torsdag aften var de begge på den røde løber til premieren på filmen 'Bedre tider', og der var ikke andet end store smil.

Men skuespilbrødrene Sebastian og Andreas Jessen har hele karrieren haft ét stort problem.

I nogle fans optik ser de så ens ud, at det kan være svært at vide, hvem af dem det egentlig er, der optræder på skærmen. Et problem, som man kan tænke, at de effektivt har elimineret ved nu at spille sammen, ligesom de også gjorde det i TV 2-serien 'Alfa'.

Men nej. Desværre.

»Vi er altid blevet forvekslet. Vi blev det faktisk også, da vi lavede 'Alfa'. Der var et testpublikum, der så nogle af de første versioner og stadig var i tvivl om, hvorfor han (de to karakterer, som brødrene hver især spillede, red.) både var politimand og børsmægler. Så nu håber vi, at vi med den her film en gang for alle kan slå fast, at vi er to,« forklarede Andreas Jessen.

Og den er lillebror, Sebastian Jessen, helt med på.

»Nu må vi skære det ud i pap for folk, at der er to. Ej, det er selvfølgelig en joke, det er ikke derfor (de begge er med i filmen, red.). Det er meget rart lige at vise, at vi er to, og at vi er ret forskellige, men i bund og grund handler det om, at vi har fundet ud af, at vi elsker at arbejde sammen. Det er en kæmpe fornøjelse at være på set med min bror.«

Så nu må vi se, om danske film- og serieseere fremover kan adskille Jessen-brødrene fra hinanden.