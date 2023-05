Optagelserne til Kanal 5-programmet 'Over Atlanten' har taget en uventet drejning.

Warner Bros. Discovery skriver i en pressemeddelelse, at udsigt til voldsomt vejr har tvunget besætningen til at ændre kurs og søge i havn.

I 'Over Atlanten' sejler et hold kendte danskere tværs over Atlanterhavet anført af tidligere OL-sejler Jesper Bang.

På turens sidste del mod slutdestinationen Lissabon har kaptajnen vurderet, at det ikke er forsvarligt at fortsætte.

»Vi har netop fået besked fra Atlanterhavet om, at turen er blevet omdirigeret fra sin rute mod Lissabon på grund af vejrmæssige udfordringer. Vores deltageres og produktionsteams sikkerhed og trivsel er altid højeste prioriteret,« lyder det fra programdirektør Kristian Rosaco.

Han tilføjer:

»Vi er derfor taknemmelige for vores erfarne og handlekraftige kaptajn Jesper Bangs beslutning om at ændre kurs og sejle mod Azorerne.«

Warner Bros. Discovery skriver videre, at båden forventes at være i havn inden for 24 timer.

Kendisholdet består af 'Vild med dans'-vært Sarah Grünewald, tidligere 'Bagedyst'-deltager Rosa Kildahl, rapperen Branco, Youtube-stjerne Rasmus Brohave, skuespiller Jonathan Harboe og kok Nikolaos Strangas.