I hvert eneste interview, han giver, gør han det.

Stikker en løgn. Det afslørede skuespiller Esben Smed selv i et interview med Femina tidligere på året.

Hvad han dog ikke fortalte, var, hvorfor han gør det. Det spørgsmål fik han så lov til at besvare mandag aften på den røde løber til Nikolaj Lie Kaas' nye TV 2-serie 'Agent', hvor Esben Smed spiller hovedrollen.

»Jeg tror, jeg har et ry i branchen for at være ret kedelig i mine interview, fordi jeg ikke giver ret meget af mig selv privat. Så jeg tror, jeg tænkte, at det kunne spice det lidt op med en løgn. Det virker ikke rigtig. Der er ikke nogen, der bider på.«

'Agent' har Nikolaj Lie Kaas som instruktør og Esben Smed i hovedrollen. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix Vis mere 'Agent' har Nikolaj Lie Kaas som instruktør og Esben Smed i hovedrollen. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

Hvilken løgn har du så stukket i aften?

»Jeg skal jo ikke afsløre det. Det er snyd. Det vil være for nemt, men jeg tror ikke, at jeg har løjet i aften … endnu.«

Det her med at lyve sig selv mere interessant – eller i hvert fald forsøge på det – er ikke en taktik, som Esben Smed er alene med.

Hollywood-stjernen Robert Pattinson har helt siden 2009 løjet i interview. Og hvor det måske kniber lidt for Esben Smed at komme med en overbevisende løgn, har Robert Pattinson haft stor succes og ikke mindst udvist stor kreativitet.

Den første løgn var, at han aldrig vaskede hår.

»Jeg gør heller ikke min lejlighed ren, for jeg er ligeglad. Jeg bruger min lejlighed til at sove i, og jeg har mit hår, fordi det skal hænge ud på mit hoved. Jeg er ligeglad med, om det er rent eller ej,« fortalte han dengang.

Siden da har han også fået fortalt, at han blandt andet har set en klovn dø, han har været kvindelig håndmodel, og så er han blevet smidt ud af skolen for at redde snegle og sælge porno.

Flere af løgnene er han blevet taget i, og det har selvsagt medført spørgsmålene om, hvorfor han lyver.

Her har forklaringen blandt andet lydt, at det skyldes panik og adrenalin.