Den danske rapper Jonny Hefty er blevet ramt af kræft.

»Kære venner. Jeg har fået kræft!,« skriver rapperen på sin Facebook-profil.

Han fortæller, at der blev fundet en knude i hans spiserør i december. Heldigvis for Jonny Hefty blev knuden opdaget i god tid, og han kom hurtigt i behandling. Behandlingen betyder kemoterapi en gang om ugen og strålebehandling hver dag.

Udover den åbenlyse er der endnu en dårlig nyhed knyttet til kræftsygdommen.

»Jeg har valgt at lave dette opslag, fordi jeg aflyser og takker nej til alt, har uafsluttede projekter og folk der venter, og så er jeg blevet utrolig tynd. Det er efterhånden nemmere og mere ærligt, at komme med en klar udmelding,« skriver Jonny Hefty i opslaget.

Heftys opslag er i skrivende stund en time gammelt og flere end tusind venner har tilkendegivet deres støtte, samtidig med at det vælter ind med kommentarer.

54-årige Jonny Hefty med det borgerlige navn Jakob Ørum har været et stort navn i det danske hiphopmiljø i mange år.

Han er blandt andet kendt for at have arbejdet tæt sammen med rapperen Jøden.