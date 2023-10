Et nyt hold kendte danskere har afprøvet soldaterlivet i Kanal 5-programmet 'Stjerner i trøjen'.

De fleste er helt grønne i faget, for da de som 18-årige blev indkaldt til værnepligt, trak de enten frinummer eller blev kasseret.

Sanger og sangskriver i popgruppen L.I.G.A., Nicky Russell fortæller om dengang, han blev indkaldt til session:

»Jeg blev kasseret på grund af tourettes. Jeg trak et nummer og fortalte så, at jeg havde det – og så var det bare 'hej hej og videre i teksten'.«

Nicky Russell i 'Stjerner i trøjen'. Foto: discovery+ Vis mere Nicky Russell i 'Stjerner i trøjen'. Foto: discovery+

Han tilføjer, at det kun var positivt, for kort efter kom han i gang med den musikkarriere han stadig lever af i dag.

Nicky Russell fortæller, at han normalt ikke har nogle tics, men en enkelt gang under optagelserne til 'Stjerner i trøjen', begyndte hans krop dog at reagere.

»Jeg kan ikke afsløre så meget, men på et tidspunkt skulle vi lave noget rimelig sindssygt, hvor jeg blev så presset, at min krop pludselig slet ikke kunne styre det.«

Han tilføjer:

»Jeg er spændt på, om man kommer til at kunne se det i programmet.«

Patrick Wozniacki i 'Stjerner i trøjen'. Foto: discovery+ Vis mere Patrick Wozniacki i 'Stjerner i trøjen'. Foto: discovery+

For tenniskommentator Patrik Wozniacki var det selvforskyldt, at han blev kasseret til sin session.

Han spillede på daværende tidspunkt fodbold i FC Nordsjælland og syntes ikke, han havde tid til en tur i militæret.

Derfor sørgede han for, at han blev erklæret uegnet.

»Jeg krydsede alle de her parametre af, som de ikke kunne tjekke,« fortæller han med et smil og fortsætter:

»'Tisse i sengen', 'migræne', 'mørkeræd' og så videre. Så tænkte de, 'ham der er en dårlig militærmand, ham skal vi ikke have med.«

Camilla Dalsgaard i 'Stjerner i trøjen'. Foto: discovery+ Vis mere Camilla Dalsgaard i 'Stjerner i trøjen'. Foto: discovery+

Til sidst fortæller 'Vild med dans'-danser Camilla Dalsgaard, at hun faktisk gerne ville have været i militæret.

»Der er ikke nogen i min familie, der har været i militæret, så jeg tænkte, at det skulle prøves, men så smed min mor min indkaldelse ud.«

Hun fortsætter:

»Indkaldelsen nåede aldrig mine hænder. Som kvinde er du ikke tvunget til at møde op, så derfor skete der ikke noget ved det. I dag tænker jeg, at det var en god beslutning, for jeg havde så meget andet at se til, men vi griner da af, at jeg endelig har fået lov til at prøve det nu.«

'Stjerner i trøjen' har premiere på Kanal 5 og Discovery+ den 12. oktober.

I videoen øverst kan du se Gustav Salinas fortælle om dengang, han blev erklæret uegnet til militæret.