Modellen Ulrikke Toft Simonsen og musikeren Lord Siva er blevet gift.

Det afslører brudens mor, Renee Toft Simonsen, på Instagram.

Her afslører hun også, at brudens kjole vakte opsigt blandt særligt et familiemedlem, da Ulrikke Toft Simonsens mormor ifølge Rene Toft Simonsen skulle have sagt:

"Den kjole var ikke gået i Sønderfelding."

Men kjolen gik i høj grad på Københavns Rådhus, hvor parret tirsdag sagde ja til hinanden.

Som Renee Toft Simonsen skriver om sin højgravide - og nu altså nygifte - datter:

"F.... hvor var hun smuk, min lille elskling."

Ulrikke Toft Simonsen og Lord Siva, der er kendt for nummeret 'Solhverv', valgte datoen 8. august til at sige ja til hinanden.

Det er uvist, om det betyder noget for dem - men det er en populær vielsesdato, da 8/8 for nogle symboliserer det uendelige eller for evigt.

Som kjolen ikke kunne skjule er brylluppet ikke den eneste store begivenhed i parrets liv.

Om kort tid bliver de nemlig forældre for anden gang.

I forvejen har de datteren Norma, men i marts måned afslørede de, at de denne gang venter en lille dreng.