Selv begår Dan Rachlin sig i det københavnske natteliv tilbage i midt 80'erne. Men da Erik og Margit Brandt lander fra New York, skete der noget.

»De var definitionen på jetset i Danmark, de var larger than life,« siger Dan Rachlin til B.T. lørdag, kort efter beskeden om Erik Brandts død er landet.

Skiferier og store fester i parrets hus i Vedbæk blev det til i årenes løb.

»De bragte noget internationalt sus i skørterne, og noget energi og fest ind i et miljø, der ellers tænkte, at man ikke måtte feste på en tirsdag.«

Mange fordomme findes om jetset-parret Erik og Margit Brandt. Men det er vigtigt for Dan Rachlin at fortælle, at parret også var meget mere end det.

»Der var en kæmpe sammenhørighed mellem de to. Deres venner og folk omkring dem kunne også mærke det. Deres grundsubstans var kærlighed,« fortæller radiovært Dan Rachlin.

Også da han stod i et af sine livs sværeste øjeblikke, hjalp Erik Brandt.

»Da jeg stod overfor et brud med min daværende partner, hjalp han mig med at finde et nyt hjem. Så den side har han også,« siger han.

Ifølge Dan Rachling havde den 79-årige modeskaber det ikke nemt med alderdommen.

»Det er svært for os alle, at blive gamle. Men for dem, der kommer ind i et lokale og fylder det hele: 'Center of attention', der er det ekstra svært,« vurderer han.