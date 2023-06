Radiovært og danseprofil Claudia Rex skal snart være mor til to.

Det skriver hun selv i et Instagram-opslag, hvor hun afslører, at hun er gravid igen.

Sammen med sin mand, skuespilleren Pelle Emil Rex Hebsgaard, har hun også sønnen Zacharias, der glæder sig til at få et nyt familiemedlem.

» Z glæder sig rigtig meget til at blive storebror,« står der i opslaget, hvor man kan kan se Zacharias kysse mors gravide mave.

Claudia Rex var blot 22 år, da hun første gang dukkede op i 'Vild med dans' i 2009.

Siden har hun været nærmest fast inventar i programmet, hvor hun i 2012 vandt konkurrencen med Joakim Ingversen.

Siden er hun også blevet radiovært på Radio 100. En karriere, som hun byggede op, efter at en knæskade satte en stopper for livet som professionel danser, hvilket også satte en stopper for 'Vild med dans'.

Alligevel har hun svært ved at holde sig fra dansen, og i 2021 var Claudia Rex tilbage i det populære program, da hun skulle danse sammen med sangerinden Freja Kirk som programmets første rene kvindepar.

»Jeg stoppede jo, fordi min krop var slidt, og det er kun fordi, tilbuddet om at danse med en kvinde er så anderledes og spændende, at jeg er vendt tilbage, « forklarede hun dengang til Ritzau.