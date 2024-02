Filmatiseringen af den sovjetisk klassiker 'Mesteren og Margarita' har fået folk op af stolene og til tasterne i stedet for biografsæderne. Romanen er i høj grad en kritik af Stalins Sovjetunionen, derfor er det måske ingen overraskelse, at filmen har affødt vrede fra prominente russiske bloggere.

De hadefulde beskeder, der blandt andet indeholder krav om henrettelse, retter sig mod filmens instruktør, Michael Lockshin, skriver Variety.

Den danske skuespiller Claes Bang har en mindre rolle i filmen, og selvom han mest modtager ros for sin andel i filmen, er han i chok over beskederne, fortæller skuespilleren selv til DR.

»Det er ikke hver dag, at jeg oplever at folk, jeg kender eller arbejder sammen med, offentligt bliver krævet henrettet. Jeg har aldrig prøvet det her i mit liv,« siger Claes Bang til DR.

Bogen gør blandt andet tykt grin med Stalins Sovjetunionen og var af den grund bandlyst i mange år. Kritikerne mener derfor, at der ligger en slet skjult kritik af Ruslands nuværende præsident, Vladimir Putin, i filmen.

Filmen handler ikke om Putin, men Claes Bang kan alligevel se, at der er en række ligheder mellem det Rusland, som Putin står i spidsen for, og det Sovjet som filmen portrætterer.

»Der er ikke et ord om Putin i filmen, men den handler blandt andet om en forfatter, der bliver smidt i fængsel, fordi han skriver en roman, han ikke må skrive. Så den handler jo også om, hvad Putin gør ved sine fjender i dag. Parallellerne er i den grad til at få øje på,« siger skuespilleren til DR.

Og det hjælper næppe på de kritiske røster, at filmens instruktør, den amerikanske instruktør Michael Lockshin, som barn emigrerede fra netop Sovjetunionen.