'Vi gik over stregen, og sådan en adfærd har en pris'.

Sådan synger de tre mandlige skuespillere, Niels Olsen, Niels Ellegaard og Mads Knarreborg, i årets udgave af Cirkusrevyen, hvor de siger undskyld for den MeToo-kultur, som TV 2-serien 'Dansegarderoben' tidligere på året viste, herskede i Danmarks største revy i 1970erne.

Ideen til sangen er netop udsprunget fra 'Dansegarderoben', og derfor er de tre mænd også iført samme dådyrkostumer, som dansepigerne har på i tv-serien.

»Det er Joy (instruktør og Niels Olsens hustru, Joy-Maria Frederiksen, red.), der fik ideen til nummeret, og så har jeg skrevet det,« fortæller Niels Olsen til B.T. og fortsætter:

Niels Olsen er en af stjernerne i årets Cirkusrevy. Foto: Anthon Unger Vis mere Niels Olsen er en af stjernerne i årets Cirkusrevy. Foto: Anthon Unger

»Tanken er, at nu må mændene lige steppe op og sige undskyld for den adfærd, der har været igennem mange år. Og det kan man kun gøre ved at få af samme mønt, kan man sige, og hoppe i det tøj.«

Niels Ellegaard er enig og tilføjer med et smil, at dådyrkostumet er noget af det mest grænseoverskridende, han har prøvet i sin tid i Cirkusrevyen.

»Ingen af os har lyst til at vise for meget hud, men af alle mulige grunde, som man kan se, når man ser revyen, har vi valgt, at det nok er bedst for alle parter, at vi gør det,«

Niels Olsen debuterede i Cirkusrevyen i 1993, mens Niels Ellegaard første gang var med i 2002.

Sidstnævnte fortæller, at de generelt set gør sig mange tanker om at følge med tiden, når de skal sætte en ny revy sammen.

»Det er jo utroligt, hvad man har lavet af komik og humor for ikke særlig mange år siden, hvor man pludselig tænker, 'hvad tænkte vi på? Hvorfor gjorde man det?'«

Han forklarer, at det går helt ned på replikniveau, hvor de eksempelvis har diskuteret, om en karakter skal sige 'formand' eller 'forperson'.

»Det ville være ærgerligt, hvis vi bare var nogle gamle mænd, der legede, at vi stadig var i 1960erne. Og det er heller ikke så sjovt, så det gør vi os mange tanker om.«

Niels Ellegaard debuterede i Cirkusrevyen i 2002. Foto: Anthon Unger Vis mere Niels Ellegaard debuterede i Cirkusrevyen i 2002. Foto: Anthon Unger

Adspurgt om de selv har opført sig grænseoverskridende i løbet af deres tid som skuespillere, svarer Niels Olsen først:

»Nej, det har jeg ikke. Det er kun nogle meget grimme mænd, der gør det.«

Niels Ellegaard fortæller, at han har talt meget med sine nærmeste venner om, hvordan mænd og kvinder tidligere har opført sig overfor hinanden og tilføjer så:

»Jeg kan ikke huske episoder, hvor jeg har været direkte grænseoverskridende. Men jeg tror også, at jeg var godt opdraget hjemmefra. Mine forældre blev skilt, så for mig kom der hurtigt fokus på, hvordan man opfører sig over for hinanden.«

Bodil Jørgensen og Merete Mærkedahl er de to kvindelige skuespillere i årets udgave af Cirkusrevyen.

I forhold til selve dådyr-indslaget synes sidstnævnte, at det er tankevækkende, at det – ligesom i 'Dansegarderoben' – er det nummer, som pressen interesserer sig mest for, da Cirkusrevyen holder pressemøde forud for den nye sæson.

»Nu var det så mændene, der stod deroppe, og det kan da godt være, at det kan få dem til at tænke over, hvilket kødmarkedet, det har været – og stadig er – og at vi stadig i dag skal holde os for øje, at vi behandler folk ordentligt,« lyder det fra Merete Mærkedahl.

Se dådyr-indslaget øverst i artiklen.

Herunder kan du høre seneste afsnit af B.T.s podcast 'Det, vi taler om':