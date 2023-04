Sangeren Christopher og hustruen Cecilie Haugaard er blevet forældre igen.

Det fortæller han i et opslag på Instagram.

»Endnu en prinsesse er tilføjet til samlingen, og endnu en mesterlig opvisning i, hvordan man føder fra min wonderwoman. Velkommen til familien Isabelle, du er kommet til det rigtige sted,« skriver han og slutter af med et 'who run the wold' som referer til Beyonces sang om, at det er piger, der styrer.

Christoper og Cecilie Haugaard blev forældre første gang i 2021, hvor de altså også kunne byde en datter velkommen til verden.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Christopher (@christophermusiccom)

Her hyldede sangeren også sin kone og refererede til Beynonces nummer.

Nu, hvor Christopher har haft et par år i rollen som far, er det sikkert med ro i maven, at han byder den nye datter velkommen.

Før den første datters ankomst var der til gengæld en anden nervøsitet i maven.

»Jeg føler mig sårbar, og jeg er ligeledes spændt og rædselsslagen. Det er et helt nyt niveau af bekymringer og ansvar. Jeg tror, den holder stik, den der med, at man ikke ved, hvad det vil sige at blive forældre, før man står midt i det,« sagde han dengang i P4-programmet 'Formiddag på 4'eren'.