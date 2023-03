Lyt til artiklen

Der skulle gå 12 år, før de tog venskabet til et nyt niveau.

Men søndag kunne Christopher Læssø vise sin ungdomsven Laura Becker frem på den røde løber og for den fremmødte presse præsentere hende som sin kæreste.

Den 38-årige skuespiller og den tre år yngre projektleder i en e-sportsvirksomhed har været kærester i et halvt års tid. Måske et år. De er ikke helt sikre, for de går ikke op i datoer på den måde.

Men til Se & Hør fortæller de, hvordan det 12 år gamle venskab pludselig udviklede sig:

»En god aften i byen, gode snakke, gåture og cykelture om sommeren.«

For Christopher Læssø har det været befriende at gå fra venner til kærester, fortæller han til Ekstra Bladet:

»Vi kender jo hinanden ud og ind, og der er ikke nogen grund til at forstille sig og prøve at spille noget, man ikke er, for Laura kender mig ud og ind, og jeg kender Laura rigtig godt. Man har ligesom opbygget den samme form for humor og har den samme vennekreds.«

Parret planlægger at flytte sammen til sommer, når de har luft i deres kalendere.

Christopher Læssø har tidligere dannet par med sangerinden Katie Keller samt islandske Una Maria Sigurmundsdottir, der arbejdede som klinikassistent hos en tandlæge. Men i august kunne han så fortælle, at de ikke havde dannet par i et stykke tid.