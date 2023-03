Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er ikke detaljer, der mangler frem mod tv-vært Christiane Schaumburg-Müllers kommende bryllup.

Heldigvis er der hjælp at hente fra en bryllupsplanlægger.

Alligevel er der ingen tvivl om, at følelserne nu begynder at sidde uden på tøjet.

»Jeg er gigaspændt,« siger Christiane Schaumburg-Müller ekstatisk til B.T. og fortæller, at hun dog føler sig overraskende rolig inden den store dag, og fortsætter:

»Jeg sagde til min kæreste, at jeg var både nervøs og spændt. Alle følelser er i kroppen. For man har også brugt meget energi på det (planlægningen, red.).«

På trods af hjælpen fra sin bryllupsplanlægger, som ifølge Christiane Schaumburg-Müller er hendes »overmand« og spiller en stor rolle i, at roen kan indfinde sig, så er der noget, som er svært.

Ægteskabsløfterne.

For hvordan skriver hun den perfekte tale, hvor hun både kan sige meget, men også sige det rigtige?

Christiane Schaumburg-Müller og Daniel Åxman blev forlovet sidste år efter Daniel Åxman havde været nede på knæ under en ferie til Den Dominikanske Republik. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Christiane Schaumburg-Müller og Daniel Åxman blev forlovet sidste år efter Daniel Åxman havde været nede på knæ under en ferie til Den Dominikanske Republik. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

»Det er jo det, der er med følelser nogle gange. Det er så stærkt. Hvor man bare er sådan: 'Hvis bare du kunne kigge ind og forstå, hvad jeg mener,'« siger hun med et smil.

Når rådhusklokkerne ringer for Daniel Åxman og Christiane Schaumburg-Müller, bliver det med venner og familien til stede.

Og nu kan hun bare ikke vente længere.

»Det at være kærester er bare ikke nok,« lyder det klart og tydeligt fra Christiane Schaumburg-Müller, der ikke lægger skjul på, at selvom det er hendes andet bryllup, så er et hvert bryllup specielt på sin egen måde.

Til B.T. fortæller den 41-årige tv-vært, at nu hvor dagen nærmer sig, har hun faktisk svært ved at røbe noget.

Men én ting vil hun dog gerne afsløre:

»Det, jeg ser allermest frem til, er at få den ring på fingeren og give min mand et kys og være viet.«