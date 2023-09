Lykken stråler i den grad ud af den tidligere 'Vild med dans'-vært Christiane Schaumburg-Müller.

Sammen med manden Daniel Åxman venter hun nemlig sit andet barn, og nu afslører den garvede vært kønnet på den kommende julebaby.

Det gør hun på det sociale medie Instagram.

»Okay, okay lige som man gik og troede, at ens mamaidentitet var at være en drengemor, er vi blevet beriget med at skulle skulle byde velkommen til en lille pige til december,« skriver hun.

Og det er da lige noget, som Christiane skal indstille sig på.

»Ærligt så tænkte jeg først: 'Amen, jeg er jo en drengemor'. Jeg trives godt i 'Paw Patrole', dyr, Marvel-univers og Star Wars. Det er det, jeg kender.«

Alligevel er glæden over at skulle være mor til en lille pige begyndt at fylde.

»Så kom mine tidlige pigedrømme snigende. En pige En freaking lille pige. Hvor vildt er det lige! Så glæder jeg mig lige til jul! December – du har altid været min yndlingsmåned. The countdown has begun,« skriver hun afslutningsvist.

Tidligere har Christiane Schaumburg-Müller fortalt åbent om, da hun først mistede sit barn med Daniel Åxman og siden, at hun ikke regnede med, at hun kunne blive gravid uden hjælp.

»Det er, som jordemoderen siger, en økobaby, for det er en uplanlagt baby. Mens jeg gik og troede at jeg slet ikke kunne blive gravid og har været i fertilitetsbehandling til højre og venstre, så er det her sket fuldstændig naturligt,« har hun udtalt i podcasten 'Hverdag'.

Sidste sommer mistede Christiane Schaumburg-Müller Aaxman sønnen Columbus i 21. graviditetsuge.

Dengang havde hun været gennem et fertilitetsforløb og denne sommer havde den 41-årige iværksætter og hendes mand aftalt, at de skulle tale om, om de igen skulle gå i behandling og gøre endnu et forsøg på at få et barn sammen.

Men hverken samtalen eller behandlingen blev nødvendig. For i foråret begyndte Christiane Schaumburg-Müller Aaxman at få ‘underlige symptomer’.

Hun var svimmel, havde hjertebanken, kunne ikke løfte de vægte hun plejede, når hun trænede. Hun var træt, kunne ikke passe sit tøj og var oppustet, husker hun, og var sikker på, at noget var galt.

Heldigvis har der ikke andet galt, end at den 41-årige kvinde endnu engang var blevet gravid.