Hvis realitystjernen Elvira Pitzner bliver dømt for utroskab i Dubai, står hun til en fængselsstraf, der kan strække sig helt op til tre år.

Men hvilket forhold har de udenlandsdanskere, der bor i ørkenstaten til det lokale politi?

Det er ikke nemt at få information ud om, hvordan det egentlig foregår i landet, der består af 89 procent expats og 11 procents lokale.

En af dem, der bor i landet er Christian Laurenborg, der til B.T. fortæller, hvad hans og hans families oplevelser med politiet i Dubai er.

»Vi kom til Dubai for over ti år siden. Samfundet har udviklet sig utroligt meget gennem den tid, og der er retninger, hvor vi nu er tættere på vestlig kultur og normer. Når det så er sagt, så er loven stadig bygget op omkring sharia, men det er sjældent, man støder på det i praksis.«

Christian Laurenborg bor i landet med sin kone, der tidligere har medvirket i 'Dubais danske damer' på DR, og deres tre døtre.

Han har selv haft sammenstød med politiet i form af fartbøder, og selvom der ikke altid er tale om den retssikkerhed, der er i Danmark, har han følt sig fint behandlet.

»Der er uden tvivl stadig noget, hvor det kan føles som en god hestehandel. Man kan lave en aftale om alt, er mit indtryk. Selv fartbøder.«

Christian har boet i Dubai i et årti og har med egne øjne set udviklingen i landet.

Sharialoven tolkes mildere

Ifølge Christian Laurenborg er der stor respekt for ordensmagten i Dubai.

»Selvfølgelig tolererer de mindre end i Danmark. Dubai er et multikulturelt samfund, og der er mange forskellige religioner og traditioner, som bor tæt på hinanden. Det vil være tæt på umuligt at styre sådan en butik uden at have en fast hånd.«

Ligesom den danske advokat i Dubai Thomas Friis Nielsen kunne fortælle til B.T., er det også Christian Laurenborgs opfattelse, at man i Dubai bevæger sig længere væk fra en hård tolkning af de sharialove, der stadig gælder i landet.

»Der hvor sharialoven oftest kommer til udtryk, er i forbindelse med alkohol, stoffer og familieuoverensstemmelser. Der har man stadig mere traditionsbundne love, men det er min opfattelse, at det er ved at blive udfaset.«

Han har med egne øjne set, at landet forandrer sig.

»De Forenede Arabiske Emirater, som Dubai er en del af, er kommet meget langt på kort tid, og ud af dem er Dubai nok det Emirat, som er længst fremme.«

Han fortsætter:

»Min kone har sin egen forretning hernede med ti mandlige skræddere ansat. Hun kan køre den forretning, som hun vil, og jeg føler generelt, der er øget respekt og anerkendelse af kvinder også blandt de lokale. «

Christian Laurenborg og hans kone tænker naturligvis på kvinders rettigheder i landet, da de selv har tre døtre.

»Som forælder til teenagepiger er man ekstra opmærksom, når de går ud. Man skal være 21 år hernede for at gå på bar, men det sker jo, at pigerne er til fest eller på natklub med deres hjemmelavede id. Det, at de ikke officielt må drikke, gør, at de skal være ekstra opmærksomme på egen opførsel. Det betyder også, at vi bruger mere tid på at give dem gode råd om alkohol og stoffer.«

Hans børn er også grunden til, at han ikke altid er 100 procent tryg ved politiet i Dubai.

»Jeg er 90 procent tryg og kan se det bliver bedre år for år. Der er stadig de 10 procent, som specielt er relateret til mine børn og det faktum, at man kan være uheldig. «

Men hvad tænker du så om, at en kvinde stadig kan blive anholdt for utroskab i Dubai?

»Det er min opfattelse, at det er et levn fra et mere traditionsbundet samfund. Det er ikke noget, som kan ændres over natten, men det er nok en af de ting, som kommer inden alt for længe.«

Elvira Pitzner er anmeldt af sin ekskæreste, som hun er gift med i Dubai, for utroskab. En dansk advokat i Dubai mener dog, at der burde være gode chancer for, at sagen bliver afvist.

Vil ikke opfattes som 'middelaldersamfund'

Christian Laurenborg mener, at man selvfølgelig skal overholde reglerne i det land, man opholder sig i, men det er hans opfattelse, at der som regel er en måde at løse problemerne på, når det drejer sig om vestlige personer.

»Det sidste Dubai vil, er at blive kaldt et middelaldersamfund. Men Rom blev ikke bygget på en dag.«

Det samme siger advokat Thomas Friis Nielsen.

»Man ved godt, at det ikke er god medieomtale, så man prøver at undgå de her sager. De lemper hele tiden reglerne for at tilpasse dem, uden at gå på kompromis med sharialoven. Men selvom det er den lette udgave af sharialovgivning, så er der sharialovgivning, og det skal man huske på,« lød det.

Elvira Pitzner er siden sin afhøring ifølge Ekstra Bladet blevet løsladt.

Dog er hendes pas inddraget, mens hun venter på en retssag i Dubai.