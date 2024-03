I sit hjem på Amager får Christian Fuhlendorff pludselig tunnelsyn og en puls over 140.

Flere læger har kaldt det en folkesygdom. Komiker Christian Fuhlendorff, der er aktuel med sit nye show 'Ærlig talt', er en af dem, der også er blevet ramt af angst og stress.

Det fortæller den 41-årige stjerne i et længere interview med KøbenhavnLIV.

I januar ramte komikeren sin grænse med for mange opgaver, forpligtelser og deadlines, der både talte en forestående turné og tur til Kenya med familien.

Da han ikke selv kunne sige fra, kom hans krop ham i forkøbet – med trykken for brystet, snurren i hænderne og negative tanker.

»Jeg kan se, at min puls løber rundt på 130 og 140. Jeg laver ikke noget fysisk, og jeg hyperventilerer ikke. Jeg ringer til vagtlægen, og der er 16, der venter på at komme igennem. Så sidder jeg der og tænker: Det er da tragikomisk, hvis jeg skal dø i en kø!« siger Christian Fuhlendorff til avisen.

Vagtlægen sender en ambulance, og på hospitalet fortæller han til lægen, at han er virkelig bange for de her fornemmelser. Men alt viser sig at være fint – i hvert fald fysisk.

Men et lille stykke tid efter, at han har været på hospitalet, går det galt under en tur til Field's.

Christian Fuhlendorff har tidligere fortalt om et længere misbrug i sine 20ere. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Christian Fuhlendorff har tidligere fortalt om et længere misbrug i sine 20ere. Foto: Ida Marie Odgaard

Christian Fuhlendorff og hans søn er på jagt efter en controller i storcentret. Men midt i shoppeturen får han et stort angstanfald.

De får kæmpet sig hjem, men komikeren græder i timevis efter turen. Han kan ikke finde ud af, hvad han er oppe imod. Han har før prøvet at få et 'dårligt trip' på stoffer, og det har han kunne håndtere, fordi der er en indlysende forklaring.

Men dét her kan han ikke forklare.

Derfor ringer han til en ven, der har haft angst, og som kan berolige ham – og dagen efter opsøger han sin kropsterapeut.

Her vender det for ham. For selvom det er kort tid siden, at han blev ramt af angsten, er han allerede i god bedring.

Han er begyndt at løbe, sørger for at få sin nattesøvn og har skruet ned for antallet af opgaver.

Nu har han det faktisk så godt, at han er klar til at stå på scenen igen. Han fortæller selv, at det er her, at han »føler sig mest hjemme«, både kropsligt og mentalt.

I dag ser han faktisk oplevelsen som »en gave«, da den har lært ham at sætte grænser.

Christian Fuhlendorff turnerer med showet 'Ærlig talt' i hele Danmark indtil oktober, ligesom han er kreativ direktør i et podcastfirma, hvorunder han også har sin egen populære podcast 'Hva' så?'.