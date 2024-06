Mandag fik Thomas Evers Poulsen et chok, mens han var på ferie på Lanzarote.

»Denne gang var nyheden om en højresvingsulykke ikke bare en artikel men virkelighed for os. Min mor blev mandag eftermiddag kørt ned af en lastbil, der absolut ville svinge til højre, selvom drejebanen var spærret og lastbiler slet ikke måtte køre der,« skriver han i et opslag på Instagram.

Heldigvis har den mangeårige 'Vild med dans'-dansers mor det under omstændigheder godt, men det var ikke langt fra at gå meget værre.

»Man siger tiden gør en forskel, men her var det meter der gjorde det. Vidner siger, at hvis lastbilen havde kørt få meter længere, havde virkeligheden været en helt anden i dag,« skriver han.

Thomas Evers Poulsen og hans mand tog det første fly hjem fra ferien tirsdag og skyndte sig til Rigshospitalet, hvor hans søster allerede var ved morens side.

Han fortæller, at moren er blevet opereret, og at den nu står på en genoptræning.

Beskeden fra lægerne er, at det kan tage et helt år, før hun er i fuld vigør, men det er Thomas Evers Poulsen sikker på, at hun nok skal modbevise.

Samtidig sender han også en stor tak til personalet på Rigshospitalet.