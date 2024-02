I slutningen af sidste år blev Cecilie Schmeichel opereret endnu en gang.

For den 33-årige influencer har været plaget af karpaltunnelsyndrom, som giver smerter i hænderne.

Men da den sidste af hendes hænder skulle opereres for at nedbringe sygdommens smerter, gik det ikke som planlagt.

Det betyder nu, at Cecilie Schmeichel kan se frem til at skulle endnu en tur forbi lægen.



»Det går rigtig godt med den ene hånd, men den anden hånd er lidt op ad bakke. Det er overhovedet ikke gået lige så godt. Så det skal kigges igennem igen af en læge,« fortæller Cecilie Schmeichel.

Cecilie Schmeichel havde ægtemanden Joakim Pilkær med til gallapremieren på Viaplay-dokumentaren 'Bendtner' onsdag i Dagmar Teateret. Foto: Lykke Buhl. Vis mere Cecilie Schmeichel havde ægtemanden Joakim Pilkær med til gallapremieren på Viaplay-dokumentaren 'Bendtner' onsdag i Dagmar Teateret. Foto: Lykke Buhl.

B.T. møder hende onsdag aften til gallapremieren på Nicklas Bendtners nye dokumentar.

Og her er humøret da også højt, trods de både fortsatte og nye smerter i hånden efter den skuffende operation.

»Når jeg rejser mig op, så ligner jeg en gammel dame, for jeg kan ikke tage fra med min hånd, så jeg lægger mig ned på albuerne for at rejse mig op. Det er ret irriterende,« siger Cecilie Schmeichel.

Men hun holder alligevel hovedet højt på trods af den fejlslåede operation og udsigten til endnu en tur forbi lægen.

»Det skal nok gå – ellers må jeg lære at leve med det,« slutter hun med et grin.