Tv-værten Cecilie Hother har friet til sin mand, topchefen Thomas Honoré.

For selvom ægteparret er blevet gift hele tre gange før, så blev sidste uges skudårsdag en anledning til, at den 45-årige tv-vært selv gav en ring og stillede det store spørgsmål for første gang.

»Jeg har jo gået i godt et halvt års tid og gjort mig både store og små tanker om det, og så vidste jeg jo, at det var skudår, så jeg synes, det var det rigtige tidspunkt at gøre det,« forklarer Cecilie Hother til B.T.

Det storladende frieri afslørede hun først i et opslag på Instagram.

I opslaget ser man, hvordan Cecilie Hother på en stor skærm i det indre København havde fået skrevet:

'Kære Thomas. Vil du gifte dig med mig? – igen'.

Frieriet bød efterfølgende også på en romantisk middag på Nimb, en tur på museum Glyptoteket og en tur i biografen, foruden en nat på hotel, hvor Cecilie Hother i hotellets pool havde fået skrevet 'Jeg elsker dig Thomas'.

Og heldigvis fik Cecilie Hother et ja fra sin ægtemand.

»Det var en ret vild oplevelse. Selvom vi allerede er gift, så havde jeg en kilden i maven og var så nervøs,« fortæller Cecilie Hother, som afholdt sig fra fysisk at gå på knæ.

Men en ring fik hendes ægtemand, og nu har han så endnu en til den bugnende samling af vielses- og forlovelsesringe, der sidder på ægteparrets fingre.

Det er dog ikke alle, der kan se fornuften i de mange frierier og bryllupper.

»Nogle ryster på hovedet og synes, vi er vanvittige, men vi synes, det er rigtig, rigtig dejligt, og det er der mange årsager til,« fortæller Cecilie Hother.

For allerede da Thomas Honoré friede til hende første gang, blev de enige om, at de kunne blive gift lige så mange gange, som de havde lyst til.

»Og så sker der det, at vi mister Karl. Så finder man bare ud af, at livet er ret skrøbeligt, så derfor er det virkelig vigtigt at fejre de gode ting – deriblandt den tilvalgte kærlighed,« siger Cecilie Hother.

Tv-vært Cecilie Hother og topchef Thomas Honoré har været sammen i ti år og blev første gang gift i 2018 ved en privat ceremoni.

Tv-vært Cecilie Hother og topchef Thomas Honoré har været sammen i ti år. De har sammen børnene Ellinor på syv år og treårige Aksel, foruden sønnen Karl, som parret mistede undervejs i graviditeten.

De har sammen børnene Ellinor på syv år og treårige Aksel. Men forinden Aksel mistede parret sønnen Karl undervejs i graviditeten.

Derfor ved de, at de skal fejre livet og kærligheden. Så på et tidspunkt skal de nu holde deres fjerde bryllup.

»Vi skal genvelsignes, men det har vi ikke lige lagt planer for endnu,« fortæller Cecilie Hother.

»Der er ret mange af vores venner, der har sagt, at nu er det vidst ved at være på tide med en stor fest, fordi de andre bryllupper har været meget intime. Så det kunne godt være – men det kunne sgu også godt være, at vi stikker af til Vegas,« lyder det med et grin til slut.

