Casper Christensen har begivet sig ud på et nyt forretningseventyr med den tideligere forsidefrue Sarah Louise Christiansen.

Sammen udgiver de nemlig en såkaldt NFT-kollektion med motiver af Casper Christensen. Det afslører den tidligere forsidefrue Sarah Louise Christiansen selv på sin Instagram-profil, hvor hun også fortæller, at projektet har været undervejs i et helt år.

NFT'er står for non-fungible token, og er i korte træk et slags digitalt kunstværk. Alle kan se kunstværket, men kun én kan eje det. Ved hjælp af et slags digitalt skøde, er det svært at krænke denne ophavsret. NFT'er blev lovet en stor fremtid i starten af sidste år.

Sarah Louise Christiansen er kvinden bag virksomheden, der udgiver de nye billeder. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Sarah Louise Christiansen er kvinden bag virksomheden, der udgiver de nye billeder. Foto: Ida Marie Odgaard

Kollektionen består af 2000 forskellige billeder af komikeren, der laver hverdagsting. Det kunne for eksempel være en cigarygende, dansende eller spisende Casper Christensen, køberen ville få fornøjelsen af. På firmaets hjemmeside, NFT Superlab, står der følgende om projektet:

»Et kunststykke af format, der tager udgangspunkt i Casper Christensen og hans egen dans med instinkter, seksuelle, aggresive, drifter, behov og ønsker og alle samfundets normer og regler.«

Kollektionen med Casper Christensen har fået titlen The Freudian Slip.

Firmaet lokker med adgang til lanceringsfesten, hvis du er blandt de første hundrede, der fisker 2000 kroner op af lommen i bytte for et af de digitale fotografier.