Det er ikke mere end et par måneder siden, at parret officielt stod frem, men Caroline Fleming og plastikkirurgen Stig-Frederik Kølle er allerede på vej med et nyt, fælles projekt.

De har således stiftet et firma. Det viser oplysninger, som virksomhedsdatabasen Ownr har trukket for B.T.

»Det er helt korrekt, at de har startet et selskab sammen. De har mange spændende projekter sammen fremadrettet både i Danmark og i udlandet, og de skal nok løfte sløret, når tiden nærmer sig,« siger Elisa Lykke, Caroline Flemings pr-agent, til B.T.

Aktieselskabets navn »FredCaro A/S« er en sammentrækning af parrets navne, og det er stiftet med en kapital på 400.000 kroner

Hvad parret skal bruge investeringsselskabet til, og hvad de fremtidige projekter indebærer, må tiden vise – men nu er de i hvert fald mere økonomisk forbundne.

Caroline Fleming bekræftede først sit forhold med kirurgen den 31. december 2023.

Parret gik begge fra deres tidligere partnere samme år. Caroline Fleming brød med milliardærkæresten Henrik Lind, og Frederik Kølle blev »på udramatisk vis« skilt tidligere på året, fortæller pr-agent Elisa Lykke.

»De mødte hinanden tilfældigt efterfølgende og har været lykkelige sammen siden,« sagde hun til HER & NU i slutningen af december.

Frederik Kølle er blandt andet kendt for at være Janni Rees plastikkirurg og går i daglig tale under kælenavnet »Dr. Kølle«.

»Frederik og hans tre børn har været den største velsignelse i min familie i 2023,« har Caroline Fleming tidligere skrevet på Instagram.